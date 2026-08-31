आज 31 अगस्त 2026 मीन राशिफल: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मनोबल ऊंचा होगा

घर परिवार में इच्छित वातावरण रहेगा. सबसे उत्तम व्यवहार बनाए रहेंगे. सृजनात्मकता बल पाएगी. उच्च प्रदर्शन बनाए रखेंगे. योजनाओं पर अमल बढ़ेगा. प्रबंध विषयों पर ध्यान देंगे. संपर्क में सहज रहेंगे. संबंधों का लाभ मिलेगा. नवीन गतिविधियों को संवारेंगे. स्मरण क्षमता में वृद्धि होगी. विभिन्न क्षेत्रों में लाभ बढ़ेगा. नवीन कार्योंकी संभावना बढ़ी रहेगी. करीबियों के साथ उपलब्धियां साझा करेंगे. सभी से तालमेल व सहकार बढ़ाएगे. अपनों का भरोसा जीतने में सफलता पाएंगे.

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नौकरी व्यवसाय- कार्यक्षेत्र में पहल बढ़ाएंगे. सहजता से आगे बढ़ेंगे. व्यवस्था पर जोर होगा. व्यापार में प्रभावपूर्ण स्थिति बनाए रखेंगे. साख व प्रभाव में वृद्धि होगी. एक दूसरे का सहयोग बढ़ेगा.

धन संपत्ति-- आर्थिक योजनाओं को बल मिलेगा. लाभ बढ़ाने में सफल होंगे. पेशेवरों को आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. परिणाम पक्ष में बनेंगे. संपत्ति के मामले पक्ष में रहेंगे. धनवृद्धि बनी रहेगी.

प्रेम मैत्री- अपनों के प्रेम और स्नेह से उत्साहित रहेंगे. घर का वातारण मधुर बनाए रहेंगे. संबंधों में मिठास रहेगी. रिश्तों में उत्साह दिखाएंगे. अपनों की प्रसन्नता बढ़ाएंगे. मित्रों से भेंट होगी. स्वजनों का ख्याल रखेंगे. प्रियजनों के संग सुख से रहेंगे. वाणी व्यवहार प्रभावशाली रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- प्रयोगधर्मिता बनाए रखेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मनोबल ऊंचा होगा. करीबियों का साथ रहेगा. आत्मविश्वास बढ़ेगा.

आज का उपाय: भोलेनाथ शिवशंकर की पूजा वंदना करें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. अनोखी सोच बनाए रखें.

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शुभ अंक : 2, 3 और 6 ,

शुभ रंग : क्रीम कलर

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