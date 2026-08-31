आज 31 अगस्त 2026 मकर राशिफल: विश्वास दिखाएंगे, भावनात्मकता बढ़ेगी

महत्वपूर्ण सूचनाओं को करीबियों से साझा करेंगे. साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी. सबको साथ लेकर चलेंगे. भाईचारा बल पाएगा. भावनात्मक विषयों में सहज रहेंगे. आवश्यक जानकारी जुटाने पर जोर बनाए रखेंगे. सहकारिता संवार पर रहेंगी. साझीदारी में रुचि रखेंगे. सभी से सामांजस्य बढ़ाएंगे. कारोबार में प्रभावी रहेंगे. प्रबंधन के कार्य सधेंगे. अनुशासन बढ़ाएंगे. यात्रा की संभावना बढ़ेगी. सूझबूझ व जिम्मेदारी से कार्य करेंगे. सबसे सामंजस्य बनाए रखेंगे.

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नौकरी व्यवसाय- पेशेवरों से करीबी बढ़ेगी. चर्चा संवाद बेहतर रहेगा. व्यावसायिक सफलता से उत्साहित रहेंगे. विस्तार पर फोकस बना रहेगा. विस्तार कार्योंमें रुचि बढे़गी. वाणिज्यिक भेंट बढ़ाएंगे.

धन संपत्ति-- आर्थिकी पर जोर रहेगा. सहकारिता को बढ़ाएंगे. बचत व विस्तार के प्रयास सफल होंगे. कामकाजी यात्राएं बढ़ सकती हैैं. लक्ष्य पूरे करने से उत्साह दिखाएंगे. सक्रियता बनाए रखें.

प्रेम मैत्री- परिजनों से तालमेल बढ़ेगा. सबसे संबंध सुखप्रद रहेंगे. करीबियों से भेंट होगी. यादगार वक्त बिताएंगे. अतिथियों आगमन बना रहेगा. संबंधों पर फोकस रखेंगे. आपसी विश्वास बल पाएंगे. शुभता सहजता बनी रहेगी. प्रेम स्नेह के मामलों में विश्वास दिखाएंगे. भावनात्मकता बढ़ेगी.

स्वास्थ्य मनोबल- घर में आनंद बना रहेगा. खानपान आकर्षक रहेगा. सूझबूझ व सजगता बनाए रहेंगे. आलस्य त्यागें. प्रदर्शन संवारें. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.



आज का उपाय: भोलेनाथ शिवशंकर की पूजा वंदना करें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. बंधुत्व बढ़ाएं.



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शुभ अंक : 2, 4, 5 और 8

शुभ रंग : गहरा भूरा

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