आज 31 अगस्त 2026 तुला राशिफल: सतर्कता बढ़ाएंगे, जिद में न आएं

विविध मामले सामान्य रहेंगे. पेशेवर कार्यों को बढ़ावा देंगे. करियर व्यापार को मजबूती रहेगी. व्यवसायिक विषयों में रुटीन रखेंगे. नियम अनुशासन पर जोर होगा. उचित प्रस्ताव प्राप्त होंगे. रिश्तों में तालमेल बढ़ाएंगे. लेनदेन में स्पष्टता रखेंगे. निरंतरता पर ध्यान देंगे. लिखापढ़ी में सतर्कता बरतें. ठगों से बचाव रखें. विवेक विनम्रता बनाए रहें. कार्यक्षमता को बल मिलेगा. कामकाजी प्रयासों में समय प्रबंधन बढ़ाएंगे. जोखिम लेने की सोच से बचें. संबंधों को महत्व दें.

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नौकरी व्यवसाय- कार्यक्षेत्र में सहकार बनाए रहें. आवश्यक कार्योंमें गति आएगी. श्रमशीलता में वृद्धि होगी. विविध कार्योंपर फोकस रहेगा. कर्मठता व सूझबूझ बनाए रखेंगे. पेशेवर प्रदर्शन संवारें.

धन संपत्ति-- लाभ औसत रहेगा. समय प्रबंधन पर जोर होगा. सबको साथ लेकर चलें. कार्यगति नियमित रहेगी. अतार्किक जोखिम न उठाएं. उधार देने से बचें. सतर्कता बढ़ाएंगे. जिद में न आएं.

प्रेम मैत्री- रिश्तों में विश्वास बना रहेगा. एक दूसरे को सम्मान दें. संबंधों में मजबूत बने रहें. स्वजनों का सम्मान करें. व्यस्तता की स्थिति से बचें. व्यक्तिगत संबंधों में शुभता रहेगी. करीबी सहयोगी रहेंगे. गरिमा गोपनीयता का ध्यान रखें. समकक्षों का साथ सहयोग रहेगा. मन के मामलों में सहजता दिखाएं.

स्वास्थ्य मनोबल- असहजताओं को अनदेखा न करें. रहन सहन सामान्य रहेगा. नियमित जांच में लापरवाही से बचें. खानपान में सावधान रहें.

आज का उपाय: भोलेनाथ शिवशंकर की पूजा वंदना करें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. सतर्कता बनाए रहें.



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शुभ अंक : 2, 4 और 6

शुभ रंग : सिल्वर

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