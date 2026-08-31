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आज 31 अगस्त 2026 धनु राशिफल: भेंटवार्ता अनुकूल रहेगी, सामंजस्य से काम लें

Aaj ka Dhanu Rashifal 31 August 2026, Sagittarius Horoscope Today: खानपान में सुधार लाएं. अपनों पर ध्यान देंगे. निजी कार्यों में रुचि रखेंगे. घर में साज संवार रहेगी. स्वास्थ्य से समझौता नहीं करें.

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sagittarius horoscope
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घर का वातावरण मिलाजुला रहेगा. परिवार में सामंजस्य बढ़ाएं. सुख सौख्य औसत बना रहेगा. औरों से अधिक अपेक्षाएं न रखें. करीबियों के साथ मधुर व्यवहार रखें. निजी यात्राओं में रुचि रहेगी. कामकाज में लक्ष्य पर फोकस रहेगा. जिद व अहंकार से बचें. सुविधाओं को बढ़ावा मिलेगा. भौतिक संसाधनों में वृद्धि होगी. भावनात्मक मामलों में धैर्य दिखाएं. जल्दबाजी में निर्णय नहीं लें. आवश्यक विषयों में सक्रियता रहेगी. उचित प्रस्ताव प्राप्त करेंगे. गरिमा गोपनीयता बढ़ाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- कार्य व्यापार संवार पर रहेंगे. अधिकारियों का सहयोग मिलेगा. वाणिज्यिक मामलो में स्वार्थ व संकीर्णता को त्यागें. अनावश्यक बहस से बचें. करियर अपेक्षा के अनुरूप रहेगा.

धन संपत्ति-- प्रबंधकीय कार्योंमें सक्रियता बढ़ाएंगे. लाभ बढ़ाने पर जोर होगा. इच्छित वस्तु की प्राप्ति होगी. भवन व वाहनादि के विषयों में रुचि रहेगी. हितलाभ पर फोकस बनाए रखेंगे.

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प्रेम मैत्री- नकारात्मक लोगों की बातों में आने बचें. संबंध प्रभावित रह सकते हैं. रिश्तों में धैर्य रखेंगे. भावावेश पर अंकुश रखें. सहज आकर्षण अनुभव करेंगे. करीबियों का साथ रहेगा. चर्चा में उतावली न दिखाएं. भावनात्मक पक्ष साधारण रहेगा. भेंटवार्ता अनुकूल रहेगी. सामंजस्य से काम लें.

स्वास्थ्य मनोबल- खानपान में सुधार लाएं. अपनों पर ध्यान देंगे. निजी कार्यों में रुचि रखेंगे. घर में साज संवार रहेगी. स्वास्थ्य से समझौता नहीं करें.

आज का उपाय: भोलेनाथ शिवशंकर की पूजा वंदना करें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. बड़ा सोचें.
 

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शुभ अंक : 2, 3 और 9

शुभ रंग : भगवा

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