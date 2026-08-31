आज 31 अगस्त 2026 कन्या राशिफल: मनोबल बढ़ाए रहेंगे, अवसरों को भुनाएंगे

उद्योग कार्यों को बढ़ावा देंगे. लेनदेन व व्यापार में उत्साह बना रहेगा. विभिन्न विषयों में तेजी रहेगी. पेशेवर उच्च प्रदर्शन बनाए रखेंगे. साझा मामलों में लाभ और प्रभाव बढ़ाने पर जोर होगा. आर्थिक विषयों में सक्रियता बनी रहेगी. महत्व के कार्यों को गति देंगे. करियर कारोबार में स्पष्टता बढ़ेगी. परिस्थितियां सकारात्मक रहेंगी. प्रियजनों से करीबी बढ़ेगी. स्वजनों से भेंट होगी. आत्मविश्वास दिखाएंगे. लेनदेन में सजगता बढ़ाए रहेंगे. करीबी प्रभावित रहेंगे. घर मकान की खरीदी करेंगे.

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नौकरी व्यवसाय- कारोबार बेहतर रहेगा. सहकारिता समन्वय से आगे बढ़ेंगे. सबसे बनाकर चलेंगे. व्यवस्था को बल मिलेगा. लेनदेन में पहल बढ़ाएंगे. आर्थिक गतिवधियों में रुचि रहेगी.

धन संपत्ति-- वित्तीय लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. आर्थिक मामलों में सफलता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. पेशेवर वार्ताओं में प्रभावी रहेंगे. स्थायित्व बढ़ाने में सफलता मिलेगी. टीम बनाएंगे.

प्रेम मैत्री- परिजनों में आपसी प्रेम और सहयोग बढ़ेगा. संबंधों में सकारात्मकता से उत्साहित रहेंगे. मित्रता बल पाएगी. रिश्तों में सुधार होगा. सोच विचार से आगे बढ़ेंगे. खुशियों को साझा करेंगे. प्रियजनों की सुनेंगे. अपनों से सुखद पल बांटेंगे. सहयोग और सहकार से रिश्ते संवारें.

स्वास्थ्य मनोबल- चर्चा में स्पष्टता रखेंगे. खानपान पर ध्यान देंगे. मनोबल बढ़ाए रहेंगे. अवसरों को भुनाएंगे. उपलब्धियां बढ़ी रखेंगी. निसंकोच आगे बढ़ेंगे.



आज का उपाय: भोलेनाथ शिवशंकर की पूजा वंदना करें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. टीम संवारें.



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शुभ अंक : 2, 4 और 5

शुभ रंग : समुद्री

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