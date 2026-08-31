आज 31 अगस्त 2026 कुम्भ राशिफल: भेंट में प्रभावी रहेंगे, प्रियजन प्रसन्न रहेंगे

चहुंओर हर्ष आनंद का वातावरण बना रहेगा. सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी. आर्थिक मामलों में इच्छित परिणाम पाएंगे. उत्सव आयोजन में शामिल हांेगे. पेशेवर कार्यगति बढ़ाएंगे. संस्कार परंपराओं को बढ़ावा देंगे. भेंटवार्ताओं पर जोर रखेंगे. समता सामंजस्य बनाए रखेंगे. स्वजनों का आना बना रहेगा. आकर्षक प्रस्ताव पाएंगे. लक्ष्य प्राप्त करेंगे. वचन वादा बनाए रखेगे. श्रेष्ठ कार्योंको गति देंगे. व्यक्तित्व व व्यवहार से सभी को आकर्षित करेंगे. महत्वपूर्ण संवाद में सहज होंगे.

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नौकरी व्यवसाय- करियर में पद प्रभाव बेहतर बना रहेगा. लाभ का प्रतिशत बढ़त पर बना रहेगा. जरूरी कार्योंमें तेजी दिखाएंगे. व्यक्तिगत संबंधों का लाभ मिलेगा. अनुबंधों पर फोकस रखेंगे.

धन संपत्ति-- आर्थिक संवार बनी रहेगी. मूल्यवान भेंट की प्राप्ति संभव है. प्रभावी प्रस्ताव मिलेंगे. इच्छित कार्योंको प्राथमिकता में रखेंगे. बैंकिंग में अच्छी स्थिति रहेगी. सग्रह संरक्षण पर ध्यान देंगे.

प्रेम मैत्री- पारिवारिक संबंधों को मधुर बनाएंगे. वातावरण उत्साहजनक रहेगा. करीबियों से सहयोग बढ़ाएंगे. भ्रमण मनोरंजन के अवसर बनेंगे. व्यक्तिगत मामले पक्ष में बनेंगे. मेहमानों का सत्कार करेंगे. प्रेम स्नेह और विश्वास बढ़ा रहेगा. घर में सुखद वातावरण रहेगा. भेंट में प्रभावी रहेंगे. प्रियजन प्रसन्न रहेंगे.



स्वास्थ्य मनोबल- कला कौशल को बढ़ावा देंगे. साज संवार बढ़ाएंगे. स्वास्थ्य में सुधार आएगा. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. रचनात्मकता बढ़ेगी.

आज का उपाय: भोलेनाथ शिवशंकर की पूजा वंदना करें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. साज सज्जा बढ़ाएं.



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शुभ अंक : 2, 4, 5 और 8

शुभ रंग : एक्वा ब्लू

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