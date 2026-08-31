आज 31 अगस्त 2026 वृश्चिक राशिफल: मनोबल ऊंचा होगा, ऊर्जावान बने रहेंगे

शिक्षा संबंधी मामलों में सक्रियता आएगी. पेशेवर प्रशिक्षण पर बल देंगे. व्यक्तिगत प्रयासों में रुचि बढ़ाएंगे. कार्यक्षेत्र में प्रतिभा प्रदर्शन बनाए रहेंगे. मित्रों से मुलाकात होगी. संबंध बेहतर बने रहेंगे. पेशेवर मामलों में सावधानी बरतेंगे. कला कौशल से जगह बनाएंगे. कार्य समय पर पूरे करेंगे. तेजी लाने की सोच होगी. वाणी व्यवहार से सभी को प्रभावित करेंगे. आर्थिक मामलों में प्रभावशाली रहेंगे. मित्रों के साथ वक्त बिताएंगे. चर्चाओं में प्रभावी रहेंगे. प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा.

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नौकरी व्यवसाय- पेशेवर पहल बढ़ाएंगे. प्रतिभा प्रदर्शन से सबका भरोसा जीतेंगे. मेहनत से इच्छित जगह पाएंगे. कामकाजी चर्चा में संकोच दूर होगा. स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएंगे.

धन संपत्ति-- वित्तीय लाभ में वृद्धि होगी. चहुंओर बेहतर स्थिति रहेगी. लाभ एवं विस्तार के कार्य संवरेंगे. उूर्जा उत्साह से भरे रहेंगे. परिस्थितियां सकारात्मक रहेंगी. साख बढ़ेगी.

प्रेम मैत्री- मन की बात को अपनों से साझा करेंगे. संबंधों में सहजता बनाए रहेंगे. करीबी रिश्ते मजबूती पाएंगे. अपनों से सहज होंगे. बड़प्पन का नजरिया बनाए रखेंगे. संबंधों में मिठास बढ़ेगी. व्यवहार में स्पष्टता रखेंगे. सभी से तालमेल बढ़ेगा. शुभ प्रस्ताव मिलेंगे. प्रेम में शुभता बढ़ेगी.

स्वास्थ्य मनोबल- सक्रियता से आगे बढ़ेंगे. खानपान आकर्षक रहेगा. मनोबल ऊंचा होगा. ऊर्जावान बने रहेंगे. व्यक्तित्व पर ध्यान देंगे.

आज का उपाय: भोलेनाथ शिवशंकर की पूजा वंदना करें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. सीख सलाह पर जोर दें.



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शुभ अंक : 7, 8 और 9

शुभ रंग : चेरी रेड

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