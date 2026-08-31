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कारगिल में फटा बादल, आई फ्लैश फ्लड; मलबे और पत्थरों से पटे नाले

कारगिल के स्ताकपा-संकू इलाके में बादल फटने से फ्लैश फ्लड आई, जबकि नेपाल में भीषण बाढ़ के बाद 788 लोगों की मौत और 2,500 लोगों के लापता होने की जानकारी सामने आई है. उत्तर प्रदेश और बिहार में भी नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा बना हुआ है.

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कारगिल में बादल फटने से आई फ्लैश फ्लड. (Photo: Representative/X)
कारगिल में बादल फटने से आई फ्लैश फ्लड. (Photo: Representative/X)

लद्दाख के कारगिल के स्ताकपा-संकू इलाके में बादल फटने से फ्लैश फ्लड आ गई. अचानक आई बाढ़ से इलाके से गुजरने वाले नाले में पानी का तेज बहाव शुरू हो गया. बाढ़ का पानी अपने साथ बड़ी मात्रा में कीचड़ और बड़े-बड़े पत्थरों समेत मलबा बहाकर ले आया.

यह घटना नेपाल में भीषण फ्लैश फ्लड के बाद हुई है. चीन की सीमा के पास ग्लेशियर टूटने से पानी और मलबे का तेज बहाव भोटेकोशी और त्रिशूली नदी प्रणालियों में पहुंच गया था. रिपोर्ट के अनुसार, फ्लैश फ्लड के चलते नेपाल में कम से कम 788 लोगों की मौत हुई है, जबकि 2,500 लोग अब भी लापता हैं. बाढ़ में घर, सड़कें और पुल बह गए और कई जिलों में बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा.

इस आपदा के बाद नेपाल से नीचे की ओर आने वाले इलाकों को लेकर भारत में भी चिंता बढ़ गई है. उत्तर प्रदेश में बढ़ती नारायणी-गंडक नदी को देखते हुए बाढ़ प्रभावित इलाकों के गांवों को अलर्ट पर रखा गया है. महाराजगंज और कुशीनगर में गंडक नदी से कई शव भी बरामद हुए हैं, जो नेपाल से बहकर नीचे आए थे.

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बिहार में भी नदियों में बढ़ा जलस्तर

बिहार में भी नेपाल में हुई भारी बारिश के बाद गंगा, गंडक, कोसी और बूढ़ी गंडक नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा बढ़ गया है. बिहार के ताजा बाढ़ निगरानी आंकड़ों के मुताबिक, खगड़िया में बूढ़ी गंडक, डुमरियाघाट में गंडक और श्रीपालपुर में पुनपुन नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं. साहिबगंज में गंगा का जलस्तर भी खतरे के निशान से ऊपर है.

देश के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी

इस बीच, IMD ने देश के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है. रविवार को गंगीय पश्चिम बंगाल और झारखंड में अलग-अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान जताया गया है. ओडिशा और छत्तीसगढ़ में भी भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है, जबकि ओडिशा और छत्तीसगढ़ में अलग-अलग स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश का पूर्वानुमान है.

लगातार बारिश और नदियों का बढ़ता जलस्तर हिमालयी क्षेत्र और पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में बाढ़ और फ्लैश फ्लड का खतरा बढ़ा रहा है. ऐसे में अधिकारी संवेदनशील नदियों और निचले इलाकों पर नजर बनाए हुए हैं.

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