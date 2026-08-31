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आज 31 अगस्त 2026 सिंह राशिफल: सावधानी बनाए रखें, गतिविधियों पर ध्यान दें

Aaj ka Singh Rashifal 31 August 2026, Leo Horoscope Today: सावधानी बनाए रखें. शारीरिक गतिविधियों पर ध्यान दें. स्वास्थ्य समस्याएं उभर सकती हैं. अधिक श्रम से बचें. वार्तालाप में सतर्कता रखें.

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धैर्य से अपनी राह पर अग्रसर बने रहें. प्रयोगवादी नजरिए से बचें. कार्यक्षेत्र में निरंतरता रखें. विपक्षी दबावपूर्ण स्थिति बनाए रख सकते हैं. संबंधियों का साथ और सहयोग मिलेगा. सीख सलाह बनाए रखें. नियम कानून के साथ आगे बढ़ें. आर्थिक लेनदेन में स्पष्टता रखें. विनम्रता बनाए रहें. स्वास्थ्य की अनदेखी से बचें. लोगों पर अति भरोसा न करें. रुटीन पर फोकस बनाए रखें. कामकाज में अप्रत्याशित स्थिति बनी रह सकती है. कार्योंमें अनुशासन बढ़ाए रखें.

नौकरी व्यवसाय- करियर व्यापार में सहज रहें. जोखिम न उठाएं. परिस्थिति मिश्रित रहेगी. विविध विषयों में स्पष्टता से आगे बढ़ेंगे. महत्वपूर्ण निर्णय में धैर्य बनाए रखेंगे. संकोच त्यागें.

धन संपत्ति-- आर्थिक मामलों में भूलचूक से बचें. ढिलाई व लापरवाही न दिखाएं. पेशेवर संवाद में स्पष्टता से काम लें. जरूरी कार्योंकी सूची बनाएं. प्रबंधन पर ध्यान दें. बजट से चलें.

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प्रेम मैत्री- रिश्तों में सहजता रखें. परिवार का साथ समर्थन रहेगा. घरवाले मदद को तत्पर रहेंगे. घर में सामान्य वातावरण रहेगा. लोगों से संवाद में स्पष्टता रखें. वार्तालाप में सतर्कता रखें. प्रेम संबंधों में अधीर न हों. परिस्थिति मिलीजुली बनी रहेगी. साथी की बातों को सम्मान दें.

स्वास्थ्य मनोबल- सावधानी बनाए रखें. शारीरिक गतिविधियों पर ध्यान दें. स्वास्थ्य समस्याएं उभर सकती हैं. अधिक श्रम से बचें.

आज का उपाय: भोलेनाथ शिवशंकर की पूजा वंदना करें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. सहनशील बने रहें.
 

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शुभ अंक : 1, 2 और 4

शुभ रंग : गहरा गुलाबी

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