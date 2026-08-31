आज 31 अगस्त 2026 कर्क राशिफल: स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे, मनोबल ऊंचा रहेगा

चहुंओर शुभता का संचार बना रहेगा. नियंत्रित जोखिम उठाएंगे. सामाजिक आयोजनों से जुड़ेंगे. आस्था और अध्यात्म बल पाएंगे. पेशेवर मामलों को साधेंगे. सुविधा संसाधनों में वृद्धि होगी. पेशेवर अच्छा करेंगे. आत्मविश्वास को बल मिलेगा. बंधु बांधवों से सहयोग रहेगा. परिस्थिति में तेज सुधार के संकेत रहेंगे. चहुंओर सकारात्मक के संकेत रहेंगे. करीबी सहयोगी बने रहेंगे. विभिन्न क्षेत्रों में अपेक्षा से अच्छा लाभ बना रहेगा. इच्छित लाभ से उत्साहित बने रहेंगे.

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नौकरी व्यवसाय- कामकाजी उपलब्धियों को बढ़ावा मिलेगा. जरूरी कार्योंसे जुड़ेंगे. बड़ी सोच से काम लेंगे. अधिकारीवर्ग सहयोगी होगा. पद और प्रभाव में वृद्धि होगी.

धन संपत्ति-- आर्थिक लाभ बढ़ा रहेगा. वित्तीय मामलों में उछाल रहेगा. तेजी से कार्य करेंगे. लेनदेने के मामले संवरेंगे. शुभ सूचनाएं प्राप्त होंगी. साहस बढ़ा हुआ रहेगा.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक संबंधों में सुधार होगा. निजी विषयों में मजबूती आएगी. उद्योग में प्रभाव बढ़ाएंगे. प्रेम स्नेह के प्रदर्शन में रुचि रखेंगे. निजी विषयों पर जोर रहेगा. संबंधों में सक्रियता आएगी. जरूरी बात कह पाएंगे. मेलजोल के अवसर बनेंगे. अपनों के साथ भ्रमण पर जाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- जनकार्यों को आगे बढ़ाएंगे. एक दूसरे पर भरोसा बनाए रखेंगे. व्यक्तित्व संवरेगा. स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा.

आज का उपाय: भोलेनाथ शिवशंकर की पूजा वंदना करें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. संकल्पशक्ति बढ़ाएं.



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शुभ अंक : 2, 4, और 5

शुभ रंग : गुलाबी

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