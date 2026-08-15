scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 15 अगस्त 2026 मिथुन राशिफल: प्रबंधन के प्रयासों में बेहतर रहेंगे, विभिन्न प्रयास तेज होंगे

Aaj ka Mithun Rashifal 15 August 2026, Gemini Horoscope Today: कार्यक्षेत्र में साहस पराक्रम बढ़ा हुआ रहेगा. प्रबंधन में सक्रियता बनी रहेगी. महत्वपूर्ण विषयों को आगे बढ़ाएंगे. लक्ष्य पर फोकस रहेगा.

Advertisement
X
gemini horoscope
gemini horoscope

घर परिवार के साथ सुखद समय बिताएंगे. स्वार्थ की भावना में नहीं आएंगे. पेशेवर प्रयासों को बल मिलेगा. आर्थिक गतिविधियों में तेजी रहेगी. कामकाजी वर्ग सहयोगी रहेगा. परिवार में समय देने की कोशिश रहेगी. सकारात्मकता को बढावा मिलेगा. व्यक्तिगत विषयों में पहल से बचें. पूर्वाग्रह के शिकार हो सकते हैं. कार्यक्षेत्र में साहस पराक्रम बढ़ा हुआ रहेगा. प्रबंधन में सक्रियता बनी रहेगी. महत्वपूर्ण विषयों को आगे बढ़ाएंगे. लक्ष्य पर फोकस रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- व्यावसायिक कार्याें पर जोर होगा. विभिन्न प्रयास तेज होंगे. स्मार्ट वर्क को बढ़ावा मिलेगा. पेशेवर व्यवस्था को संवारेंगे. लक्ष्य पर फोकस होगा. पैतृक मामलों पर बल देंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय योजनाओं को गति देंगे. बचत में सफल रहेंगे. प्रबंधन के प्रयासों में बेहतर रहेंगे. आर्थिक लाभ संवार पाएगा. पद और प्रभाव बनाए रहेंगे. परंपरागत व्यवसाय बढ़ाएंगे.

सम्बंधित ख़बरें

मिथुन राशिवालों की नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी, हर फैसला सोच समझ कर करें, जानें दैनिक राशिफल
चर्चा में बेहतर रहेंगे,अपनों की मदद करें
surya ketu conjunction 2026
सूर्य-केतु गोचर से इन 4 राशियों की चमकेगी किस्मत!
तेजी से आगे बढेंगे, निसंकोच कार्य करते रहेंगे
मिथुन राशिवालों के लिए मानसिक तनाव दूर होगा, जानें दैनिक राशिफल

प्रेम मैत्री- भावुकत में फैसले नहीं लें. परिवार से करीबी रहेंगी. परिजनों संबंध बेहतर बनाए रहें. परस्पर संवाद बढ़ाएं. भावनात्मक विषयों में अतिउत्साह में न आएं. अपनों की मदद मिलेगी. परिजनों का सहयोग रहेगा. सक्रियता से सभी प्रभावित होंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- अहंकार न दिखाएं. संबंधों का लाभ लें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. नियमित जांच बनाए रखें. निरंतरता बढ़ाएं. मनोबल ऊंचा रखें.

आज का उपाय: नवग्रह का पूजन करें. ओम् शं शनैश्चराय नमः का जाप करें. तेल और तिलहन का दान बढ़ाएं. संकीर्णता त्यागें.

Advertisement

शुभ अंक : 5, 6 और 8

शुभ रंग : आसमानी

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    'छाती पीट रहे BJP वाले, इटली के लिए अचानक क्यों उमड़ा प्यार,' राहुल के बचाव में संजय राउत |
    आज 15 अगस्त 2026 मिथुन राशिफल: प्रबंधन के प्रयासों में बेहतर रहेंगे, विभिन्न प्रयास तेज होंगे |
    आज 15 अगस्त 2026 वृष राशिफल: जोखिम लेने का भाव रहेगा, उपलब्धियों पर फोकस रखेंगे |
    एक क्लिक में पढ़ें 15 अगस्त 2026, शनिवार की अहम खबरें |
    आज 15 अगस्त 2026 मेष राशिफल: जोखिम के कार्य न करें, घर परिवार के मामलों में धैर्य रखेंगे |
    Aaj ka Upay 15 August 2026: सुखी वैवाहिक जीवन के लिए हरियाली तीज पर क्या उपाय करें? जानें
    Advertisement