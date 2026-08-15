आज 15 अगस्त 2026 मिथुन राशिफल: प्रबंधन के प्रयासों में बेहतर रहेंगे, विभिन्न प्रयास तेज होंगे

घर परिवार के साथ सुखद समय बिताएंगे. स्वार्थ की भावना में नहीं आएंगे. पेशेवर प्रयासों को बल मिलेगा. आर्थिक गतिविधियों में तेजी रहेगी. कामकाजी वर्ग सहयोगी रहेगा. परिवार में समय देने की कोशिश रहेगी. सकारात्मकता को बढावा मिलेगा. व्यक्तिगत विषयों में पहल से बचें. पूर्वाग्रह के शिकार हो सकते हैं. कार्यक्षेत्र में साहस पराक्रम बढ़ा हुआ रहेगा. प्रबंधन में सक्रियता बनी रहेगी. महत्वपूर्ण विषयों को आगे बढ़ाएंगे. लक्ष्य पर फोकस रहेगा.

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नौकरी व्यवसाय- व्यावसायिक कार्याें पर जोर होगा. विभिन्न प्रयास तेज होंगे. स्मार्ट वर्क को बढ़ावा मिलेगा. पेशेवर व्यवस्था को संवारेंगे. लक्ष्य पर फोकस होगा. पैतृक मामलों पर बल देंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय योजनाओं को गति देंगे. बचत में सफल रहेंगे. प्रबंधन के प्रयासों में बेहतर रहेंगे. आर्थिक लाभ संवार पाएगा. पद और प्रभाव बनाए रहेंगे. परंपरागत व्यवसाय बढ़ाएंगे.

प्रेम मैत्री- भावुकत में फैसले नहीं लें. परिवार से करीबी रहेंगी. परिजनों संबंध बेहतर बनाए रहें. परस्पर संवाद बढ़ाएं. भावनात्मक विषयों में अतिउत्साह में न आएं. अपनों की मदद मिलेगी. परिजनों का सहयोग रहेगा. सक्रियता से सभी प्रभावित होंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- अहंकार न दिखाएं. संबंधों का लाभ लें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. नियमित जांच बनाए रखें. निरंतरता बढ़ाएं. मनोबल ऊंचा रखें.

आज का उपाय: नवग्रह का पूजन करें. ओम् शं शनैश्चराय नमः का जाप करें. तेल और तिलहन का दान बढ़ाएं. संकीर्णता त्यागें.

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शुभ अंक : 5, 6 और 8

शुभ रंग : आसमानी

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