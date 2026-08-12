आज 12 अगस्त 2026 मिथुन राशिफल: आर्थिक लाभ पर जोर होगा, लेन-देन में बेहतर रहेंगे

वाणी व्यवहार से सबको प्रभावित करेंगे. रक्त संबंधियों से मधुरता रहेगी. आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे. घर में सहजता व संतुलन रखेंगे. सुखद सूचनाएं प्राप्त हो सकती हैं. संबंधों में सहज रहेंगे. व्यक्तिगत कार्यों में सफलता पाएंगे. तर्क बहस से बचेंगे. सहज संवाद बनाए रखेंगे. निजी विषयों घर परिवार में हर्ष आनंद बना रहेगा. कुल कुटुम्ब में शुभता बढ़ेगी. उत्सव का आयोजन संभव है. साज संवार की भावना बल पाएगी. रिश्तों में मजबूती आएगी. धूर्त से दूरी रखेंगे.

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नौकरी व्यवसाय- करियर में आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. कारोबार में सबका सहयोग रहेगा. वाणिज्यिक मामलों को गति लाएंगे. सहयोग की भावना बनाए रखेंगे. व्यापार में उत्साह बना रहेगा.

धन संपत्ति- आर्थिक लाभ पर जोर होगा. लेनदेन में बेहतर रहेंगे. विविध प्रयास पक्ष में बनेंगे. नवीन संभावनाएं बढ़ेंगी. योजनाओं को गति मिलेगी. साझा अनुबंध सुधार पाएंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे.

प्रेम मैत्री- परंपराओं को बखूबी निभाएंगे. संस्कारों को बढ़ावा देंगे. रक्तसंबंधों को मिलेगा. सभी प्रसन्न रहेंगे. परिजनों से सानिध्य रहेगा. संबंधों में शुभता रहेगी. प्रियजनों से खुशियां साझा करेंगे. सुखद वार्ता के संयोग बनेंगे. सुखद चर्चा के अवसर रहेंगे. भाव प्रदर्शन में सहज रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- परस्पर सहयोग बढ़ाएंगे. प्रयास बेहतर होगा. विरोधी शांत रहेंगे. प्रभाविता बनी रहेगी. स्वास्थ्य जांच नियमित रखेंगे. मनोबल बढ़ा रहेगा.

आज का उपाय: वेदों के रचियता भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. पान और मोदक चढ़ाएं. ओम् गं गणपतये नमः का जाप करें. साज संवार बढ़ाएं.

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शुभ अंक : 3, 5 और 6

शुभ रंग : हल्का हरा

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