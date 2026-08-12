आज 12 अगस्त 2026 कर्क राशिफल: आर्थिक पक्ष को मजबूत रहेगा, विभिन्न मामलों में उछाल आएगा

नवीन सोच को बढ़ावा मिलेगा. महत्वपूर्ण मामलों में सकारात्मकता रहेगी. करीबियों का सहयोग समर्थन मिलेगा. विरोधी शांत रहेंगे. भेंटवार्ता में प्रभावी रहेंगे. निजी मामलों में बड़प्पन बढ़ेगा. मन के मामले पक्ष में रहेंगे. व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. पेशेवर कार्यों में गति आएगी. वाणी व्यवहार से सभी का मन जीतेंगे. महत्वपूर्ण विषयों में समर्थन प्राप्त होगा. निजी मामले हल होंगे. मान सम्मान में वृद्धि रहेगी. घर में सुखद वातावरण रहेगा. संबंधियों से संपर्क बेहतर होगा.

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नौकरी व्यवसाय- नवाचार पर जोर बनाए रखेंगे. लक्ष्य साधने में सफल होंगे. आय के अवसर बढ़ेंगे. चर्चा संवाद में प्रभावी रहेंगे. आर्थिक पक्ष को मजबूत रहेगा. विभिन्न मामलों में उछाल आएगा.

धन संपत्ति- वित्तीय लाभ बढ़त पाएगा. बैंकिंग में रुचि रखेंगे. संग्रह संरक्षण पर ध्यान जाएगा. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. मूल्यवान भेंट प्राप्त होगी. पेशेवर गतिविधियों सफलता पााएंगे.

प्रेम मैत्री- अपनों के साथ संबंध निभाने में आगे रहेंगे. कुटुम्बियों से करीबी बढ़ाएंगे. प्रियजनों से भेंट होगी. मन प्रसन्न रहेगा. व्यक्तिगत मामले पक्ष में बनेंगे. मित्रों से भेंट होगी. मेलजोल बढ़ाएंगे. शुभ संकल्पों में वृद्धि होगी. सपरिवार सुख से रहेंगे. रिश्तों को बल मिलेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यवहार में सरल रहेंगे. खानपान व स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. रुटीन संवारेंगे. आलस्य से बचेंगे. व्यक्तित्व प्रभावशाली रहेगा. आदरभाव रखेंगे.

आज का उपाय: वेदों के रचियता भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. पान और मोदक चढ़ाएं. ओम् गं गणपतये नमः का जाप करें. संस्कारों पर जोर दें.

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शुभ अंक : 2, 3, 5 और 6

शुभ रंग : बेबी ब्लू

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