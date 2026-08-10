आज 10 अगस्त 2026 कर्क राशिफल: लापरवाही न बरतें, सुविधाओं पर ध्यान दें

रिश्तेदारों का सहयोग बना रहेगा. करीबियों का भरोसा बढ़ाने पर बल दें. बड़प्पन सोच से काम लें. रुटीन बनाए रखें. जिद व जल्दबाजी से बचें. पेशेवर प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे. संबंधों को बेहतर बनाए रखेंगे. अपनों के लिए क्षमता से सधिक करने का भाव रखेंगे. लेनदेन में सजग रहें. निवेश और खर्च पर अंकुश कठिन होगा. वैदेशिक विषयों में अनुकूलता का स्तर बढ़ेगा. लेनदेन के कार्याे में पेपरवर्क से समझौता न करें. न्यायिक मामलों में हलचल रहेगी.

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नौकरी व्यवसाय- योजनाओं में नियंत्रण बनाए रखें. कार्य व्यापार में सामान्य परिणाम बनेंगे. आवश्यक मामलों में गति लाएं. कामकाजी समकक्षों से भेंट होगी. करियर कारोबार में सामंजस्यता से आगे बढ़ें.

धन संपत्ति- आर्थिकी मिलीजुली रहेगी. बजट संतुलित रखें. सूझबूझ से निवेश करें. खर्च पर ध्यान दें. लक्ष्य साधने की सोच रहेगी. लेनदेन में स्पष्ट रहें. पेपरवर्क में सजगता बढ़ाए रखें.



प्रेम मैत्री- करीबियों की भावनाओं को अनदेखा न करें. सहकार का भाव बढ़ाएं. रिश्तेदारों से भेंट होगी. बड़ों को आदर देंगे. भावनात्मक संतुलन रखेंगे. परिवार में सुख सौख्य रहेगा. संबंधों में विनम्रता व विवेक बनाए रखेंगे. अन्य की आलोचना से बचें.

स्वास्थ्य मनोबल- लापरवाही न बरतें. सुविधाओं पर ध्यान दें. बहकावे से बचें. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें. आत्मविश्वास बना रहेगा.

आज का उपाय: श्रीगंगाधर चंद्रमौली महादेव शिवशंकर का जलाभिषेक करें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. सतर्कता रखें.

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शुभ अंक : 1 और 2

शुभ रंग : हल्का गुलाबी

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