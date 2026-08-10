scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 10 अगस्त 2026 कर्क राशिफल: लापरवाही न बरतें, सुविधाओं पर ध्यान दें

Aaj ka Kark Rashifal 10 August 2026, Cancer Horoscope Today: भावनात्मक संतुलन रखेंगे. परिवार में सुख सौख्य रहेगा. संबंधों में विनम्रता व विवेक बनाए रखेंगे. अन्य की आलोचना से बचें.

Advertisement
X
cancer horoscope
cancer horoscope

रिश्तेदारों का सहयोग बना रहेगा. करीबियों का भरोसा बढ़ाने पर बल दें. बड़प्पन सोच से काम लें. रुटीन बनाए रखें. जिद व जल्दबाजी से बचें. पेशेवर प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे. संबंधों को बेहतर बनाए रखेंगे. अपनों के लिए क्षमता से सधिक करने का भाव रखेंगे. लेनदेन में सजग रहें. निवेश और खर्च पर अंकुश कठिन होगा. वैदेशिक विषयों में अनुकूलता का स्तर बढ़ेगा. लेनदेन के कार्याे में पेपरवर्क से समझौता न करें. न्यायिक मामलों में हलचल रहेगी.

नौकरी व्यवसाय- योजनाओं में नियंत्रण बनाए रखें. कार्य व्यापार में सामान्य परिणाम बनेंगे. आवश्यक मामलों में गति लाएं. कामकाजी समकक्षों से भेंट होगी. करियर कारोबार में सामंजस्यता से आगे बढ़ें.

धन संपत्ति- आर्थिकी मिलीजुली रहेगी. बजट संतुलित रखें. सूझबूझ से निवेश करें. खर्च पर ध्यान दें. लक्ष्य साधने की सोच रहेगी. लेनदेन में स्पष्ट रहें. पेपरवर्क में सजगता बढ़ाए रखें.

सम्बंधित ख़बरें

रिश्तों में संवेदनशीलता बनी रहेगी, अवसर का इंतजार करें
कर्क राशिवालों के लिए मानसिक तनाव कम होगा, उधार लेनदेन से बचें, जानें दैनिक भाग्यफल
धनधान्य में वृद्धि होेगी, आर्थिक मामले गति लेेंगे
कर्क राशि वाले आज सफेद रंग के पहनें कपड़े, होगा लाभ
रोग दोष दूर होंगे, मेलजोल बढ़ाएंगे


प्रेम मैत्री- करीबियों की भावनाओं को अनदेखा न करें. सहकार का भाव बढ़ाएं. रिश्तेदारों से भेंट होगी. बड़ों को आदर देंगे. भावनात्मक संतुलन रखेंगे. परिवार में सुख सौख्य रहेगा. संबंधों में विनम्रता व विवेक बनाए रखेंगे. अन्य की आलोचना से बचें.

स्वास्थ्य मनोबल- लापरवाही न बरतें. सुविधाओं पर ध्यान दें. बहकावे से बचें. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें. आत्मविश्वास बना रहेगा.

आज का उपाय: श्रीगंगाधर चंद्रमौली महादेव शिवशंकर का जलाभिषेक करें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. सतर्कता रखें.

Advertisement

शुभ अंक : 1 और 2

शुभ रंग : हल्का गुलाबी

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    आज 10 अगस्त 2026 कर्क राशिफल: लापरवाही न बरतें, सुविधाओं पर ध्यान दें |
    आज 10 अगस्त 2026 मिथुन राशिफल: शुभता का संचार रहेगा, स्वास्थ्य समस्याएं दूर होंगी |
    आज 10 अगस्त 2026 वृष राशिफल: व्यवहार में मधुरता रखेंगे, स्वास्थ्य सुधार पाएगा |
    आज 10 अगस्त 2026 मेष राशिफल: बड़ों का सम्मान रखेंगे, स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे |
    MP का मौसम: 10 अगस्त को 5 जिलों में अति भारी बारिश का अलर्ट, घर से निकलने से पहले पढ़ लें पूरा अपडेट |
    Aaj ka Upay 10 August 2026: धन लाभ के लिए सावन के सोमवार के दिन क्या उपाय करें? जानिए
    Advertisement