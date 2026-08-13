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आज 13 अगस्त 2026 कर्क राशिफल: धनधान्य में वृद्धि होगी, पेशेवरों में सकारात्मकता बढ़ेगी

Aaj ka Kark Rashifal 13 August 2026, Cancer Horoscope Today: प्रतिभा प्रदर्शन के मौके रहेंगे. वाणी व्यवहार में असर बनाए रखेंगे. चहुंओर तेजी व पहल बढ़ाएंगे. सुख सौख्य में वृद्धि होगी. कुल कुटुम्ब के मामले पक्ष में बनेंगे.

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cancer horoscope
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घर परिवार के लोगों के साथ मिलकर निर्णय लेने में आगे होंगे. संबंधों में उत्साह दिखाएंगे. वाणी व्यवहार में सहज बने रहेंगे. जीवनशैली आकर्षक रहेगी. खानपान भव्य बनाने पर जोर होगा. बचत के प्रयास बल पाएंगे. धन संपत्ति के मामलों में बेहतर स्थिति बनी रहेगी. करीबियों संग हर्ष आनंद से वक्त बिताएंगे. प्रतिभा प्रदर्शन के मौके रहेंगे. वाणी व्यवहार में असर बनाए रखेंगे. चहुंओर तेजी व पहल बढ़ाएंगे. सुख सौख्य में वृद्धि होगी. कुल कुटुम्ब के मामले पक्ष में बनेंगे.

नौकरी व्यवसाय- करियर तेजगति लेगा. कारोबार में परंपराओं को बढ़ावा देंगे. आपसी मदद का भाव रहेगा. लेनदेन में सफलता मिलेगी. कार्यव्यवसाय में तेजी रखेंगे. पेशेवरों में सकारात्मकता बढ़ेगी.

धन संपत्ति- आर्थिक बल पाएंगे. रहन-सहन में अनुकूलन बढ़ेगा. नवीन वस्त्राभूषण की प्राप्ति होगी. संग्रह संरक्षण बढ़ाएंगे. प्रतिभा प्रदर्शन में आगे रहेंगे. धनधान्य में वृद्धि होगी. साहस से काम लेंगे.

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आय के नए स्त्रोत बनेंगे, उपलब्धि अर्जित करेंगे

प्रेम मैत्री- घर में सुखकर वातावरण रहेगा. साज संवार बनाए रखेंगे. कुटुम्बीजनों से संबंध बेहतर बनेंगे. लोगों से परस्पर भरोसा बढ़ाएंगे. अतिथि का सत्कार रखेंगे. मन की बात कहेंगे. महत्वपूर्ण व्यक्ति से भेंट होगी. अपनों से सुख साझा करेंगे. परिजनों संग खुशियां बाटेेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सात्विकता रखेंगे. उच्चस्तरीय जीवन जीने पर जोर रहेगा. व्यवहार प्रभावशाली रहेगा. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा.

आज का उपाय: देवी मां महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. ओम् नमो भगवते वासुदेवाय नमः एवं ओम् गुं गुरुवे नमः का जाप करें. पीली वस्तुएं दान करें. वादा निभाएं.

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शुभ अंक : 2, 3 और 4

शुभ रंग : भगवा

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