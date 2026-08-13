आज 13 अगस्त 2026 वृष राशिफल: जरूरी सूचनाएं साझा करेंगे, प्रबंधन में बेहतर रहेंगे

व्यक्तिगत कार्यों में अधिक रुचि बनी रहेगी. वाणिज्यिक प्रयासों में गति आएगी. घर में समय देंगे. निजी मामलों में सरलता बनाए रहेंगे. लक्ष्य पर फोकस होगा. अपनो के साथ सुख से रहेंगे. प्रबंध कार्यों में आत्मविश्वास दिखाएंगे. सरकारी मामलों में फोकस बढ़ाएंगे. भावनात्मक प्रदर्शन में सहज रहें. गृहकार्यों में रुचि बढ़ेगी. निजी सबंधों का लाभ लेने का प्रयास करेंगे. सुख वृद्धि पर जोर रहेगा. प्रशासन के प्रयास बेहतर रहेंगे. अनुशासन बढ़ाएंगे. पेशेवरता बनाए रखेंगे.

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नौकरी व्यवसाय- कार्य व्यापार में निसंकोच आगे बढेंगे. प्रबंधन में बेहतर रहेंगे. व्यावसायिक हितों को साधेंगे. सूझबूझ से सभी प्रभावित होंगे. वरिष्ठ समर्थन देंगे. बहस व जल्दबाजी से बचें.

धन संपत्ति- सुविधाएं जुटाने में रुचि बढ़ेगी. जरूरी वस्तुओं की खरीदी बढ़ाएंगे. भवन व वाहन के मामलों में गति आएगी. सहकर्मी सहायक होंगे. लोभ प्रलोभन से बचें. पैतृक मामलों में प्रभावी रहेंगे.

प्रेम मैत्री- परिवार का साथ व समर्थन बनाए रखने पर जोर होगा. अपनों से तालमेल बढ़ेगा. जरूरी सूचनाएं साझा करेंगे. प्रियजनों से संवाद के अवसर बनेंगे. उतावलेपन से बचें. मधुर व्यवहार रखें. संतुलन पर जोर दें. रिश्तों में नजदीकी बढ़ेगी. एक दूसरे पर भरोसा रखेंगे. विनम्रता बढ़ेगी.

स्वास्थ्य मनोबल- संवेदनशील बने रहेंगे. जिम्मेदारिेयों को निभाएंगे. खानपान व स्वास्थ्य के प्रति गंभीर रहेंगे. मनोबल व धैर्य बनाए रखेंगे.

आज का उपाय: देवी मां महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. ओम् नमो भगवते वासुदेवाय नमः एवं ओम् गुं गुरुवे नमः का जाप करें. विनम्र बने रहें.

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शुभ अंक : 3, 4 और 6

शुभ रंग : क्रीम कलर

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