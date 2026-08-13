आज 13 अगस्त 2026 मिथुन राशिफल: तेजी से आगे बढेंगे, निसंकोच कार्य करते रहेंगे

व्यवसायिक सफलता का प्रतिशत बढ़ा हुआ रहेगा. सामाजिक गतिविधियों में पहल बनाए रखेंगे. अपने पक्ष को प्रभावी ढंग से रखेंगे. वरिष्ठजन सहयोग बढ़ाएंगे. सूझबूझ बेहतर रहेगी. साहस पराक्रम पर बल बना रहेगा. सामाजिक गतिविधियों से जुड़ेंगे. बंधु बांधवों के सहयोग से उत्साहित बने रहेंगे. अधिकतर क्षेत्रों में अनुकूलन रहेगा. वाणिज्यिक प्रयासों में बेहतर रहेंगे. निसंकोच कार्य करते रहेंगे. संबंधियों से करीबी रहेगी. भेंटवार्ता में रुचि लेंगे. साहस बढ़ा रहेगा.

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नौकरी व्यवसाय- विभिन्न कार्यों में उचित में गति बनी रहेगी. करियर व्यापार में सक्रियता दिखाएंगे. प्रतिभा प्रदर्शन के अवसर बढ़ेंगे. वाणिज्य मामलों में सफलता पाएंगे. परंपरागत व्यवसाय में सक्रियताा आएगी.

धन संपत्ति- आर्थिक हित संवरेंगे. कारोबारी प्रयास बेहतर बनेंगे. प्रतिभा और मेलजोल से उचित परिणाम पाएंगे. यात्रा संभव है. कामकाजी योजनाएं गति लेंगी. करीबी सहयोगी होंगे. निर्णय क्षमता बढ़ेगी.

प्रेम मैत्री- प्रेम पक्ष में सहजता रहेगी. आपसी विश्वास से आगे बढ़ेंगे. भाईचारा संवार पाएगा. संपर्क एवं संचार से रिश्तों को सुधारेंगे. परस्पर मिठास बढ़ेगी. भेंटवार्ता में विनम्र रहेंगे. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. घर परिवार में हर्ष आनंद रहेगा. मेलजोल में आगे बने रहेंगे. मन की बात सहजता से कहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सजगता रखेंगे. तेजी से आगे बढेंगे. सहकारिता पर जोर रहेगा. धैर्य और मनोबल ऊंचा रखंेगे. स्वास्थ्य संकेतों पर ध्यान देंगे.

आज का उपाय: देवी मां महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. ओम् नमो भगवते वासुदेवाय नमः एवं ओम् गुं गुरुवे नमः का जाप करें. मेलजोल बढ़ाएं.

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शुभ अंक : 3, 4 और 5

शुभ रंग : आंवला समान

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