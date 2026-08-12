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आज 12 अगस्त 2026 वृष राशिफल: नोखी कोशिश रखेंगे, स्वजनों का साथ विश्वास पाएंगे

Aaj ka Vrishabh Rashifal 12 August 2026, Taurus Horoscope Today: स्वजनों से मेलजोल बढ़ाएंगे. अनोखी कोशिश रखेंगे. स्वजनों का साथ विश्वास पाएंगे. मेहमानों का आना होगा. अपनों की सुनेंगे. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. संवाद में विनम्रता बढ़ाएंगे. प्रेम और स्नेह का भाव बढ़ेगा. करीबियों से बनाकर चलेंगे.

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taurus horoscope
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सामाजिक सहजता बनाए रखेंगे. कामकाजी अवसरों की तलाश बनाए रखेंगे. संपर्क संवाद संवरेगा. सभी से तालमेल बनाकर रखेंगे. विविध मामले बने व्यवस्थित रहेंगे. घर परिवार से करीबी बढ़ेगी. निजी रिश्तों पर जोर रखेंगे. तर्क विवाद से दूर रहेंगे. घरेलु मामले सामान्य रहेंगे. तार्किक संतुलन बनाए रखें. व्यवहार में सहजता सजगता लाएं. स्वजनों पर आरोप-प्रत्यारोप से बचेंगे. साहस पराक्रम में आगे रहेंगे. महत्वपूर्ण विषयों को उचित दशा दिशा में आगे बढ़ाएंगे.


नौकरी व्यवसाय- लक्ष्य पर नजर रखें. कार्यगति गति नियमित बनाए रखें. करियर में उम्मीद पर खरे उतरेंगे. वाण्ज्यििक विषयाों में संकोच दूर होगा. साहस से परिणाम संवारेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक विषयों में प्रतिभा प्रदर्शन बेहतर बनाए रखेंगे. परिस्थितियों पर नियंत्रण रखेंगे. विभिन्न कार्यों की सूची बनाएंगे. पद प्रभाव बनाए रहेंगे. अवसरों का लाभ उठाएंगे.

प्रेम मैत्री- घर के मामले सुखद रहेंगे. स्वजनों से मेलजोल बढ़ाएंगे. अनोखी कोशिश रखेंगे. स्वजनों का साथ विश्वास पाएंगे. मेहमानों का आना होगा. अपनों की सुनेंगे. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. संवाद में विनम्रता बढ़ाएंगे. प्रेम और स्नेह का भाव बढ़ेगा. करीबियों से बनाकर चलेंगे.

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स्वास्थ्य मनोबल- सहजता व सतर्कता बढ़़ाएंगे. सुविधाओं में वृद्धि होगी. समकक्षों से सामंजस्य रखेंगे. सेहत सामान्य रहेगी. जांच बनाए रखेंगे.

आज का उपाय: वेदों के रचियता भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. पान मोदक चढ़ाएं. ओम् गं गणपतये नमः का जाप करें. योग प्राणायाम बढ़ाएं. सामंजस्य रखें.

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शुभ अंक : 3, 5 और 6

शुभ रंग : सिल्वर

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