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आज 10 अगस्त 2026 मिथुन राशिफल: शुभता का संचार रहेगा, स्वास्थ्य समस्याएं दूर होंगी

Aaj ka Mithun Rashifal 10 August 2026, Gemini Horoscope Today: शुभता का संचार रहेगा. स्वास्थ्य समस्याएं दूर होंगी. खानपान आकर्षक रहेगा. व्यक्तित्व संवरेगा. उत्साह मनोबल ऊंचा रहेगा.

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gemini horoscope
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रचनात्मक मामलों में उत्साह बना रहेगा. लक्ष्य की ओर अग्रसर रहेंगे. साख सम्मान में वृद्धि होगी. दीर्घकालिक योजनाएं आगे बढ़ेंगी. इच्छित वस्तु की प्राप्ति होगी. सुख सौख्य बढ़ेगा. करीबियों का साथ सहयोग पाएंगे. लोकप्रियता में उछाल आएगा. कलात्मकता बेढ़ेगी. सफलता प्रतिशत ऊंचा रहेगा. सुखद सूचना प्राप्त होगी. साहस पराक्रम से आगे बढ़ेंगे. विभिन्न कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. रचनात्मक कार्यों से उत्साह से जुड़ेंगे. घर में सुख बढ़ा रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- करियर व्यापार में तेजी दिखाएंगे. उचित प्रस्ताव मिलेंगे. प्रदर्शन उम्मीद के अनुरूप रहेगा. सबका साथ सहयोग मिलेगा. जिम्मेदारी से कार्य करेंगे. फोकस रखेंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय संबंध संवारेंगे. पेशेवरता बनाए रखेंगे. धनधान्य में वृद्धि होगी. नवीन विचारों से प्रभावित रहेंगे. लंबित कार्यों में परिणाम बनेंगे. आर्थिक पक्ष बढ़त पर रहेगा.

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प्रेम मैत्री- सबसे सकारात्मक व्यवहार रखेंगे. अपनों से मन की बात कह पाएंगे. प्रियजनों के लिए समय निकालेंगे. साथ विश्वास पाएंगे. परिजनों के साथ भ्रमण पर जाएंगे. मित्र बढ़ेंगे. मन प्रसन्न रहेगा. सबके हित की सोच रखेंगे. करीबियों से सुखद पल साझा करेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- शुभता का संचार रहेगा. स्वास्थ्य समस्याएं दूर होंगी. खानपान आकर्षक रहेगा. व्यक्तित्व संवरेगा. उत्साह मनोबल ऊंचा रहेगा.

आज का उपाय: श्रीगंगाधर चंद्रमौली महादेव शिवशंकर का जलाभिषेक करें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. सृजन बढ़ाएं.

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शुभ अंक : 1, 2 और 5

शुभ रंग : वाटर ब्लू

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