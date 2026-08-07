Trigrahi Yog 2026: एक्टिव हो चुका है त्रिग्रही योग, 17 अगस्त तक 3 राशियों को होगा छप्परफाड़ धन लाभ!

Trigrahi Yog 2026: ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की युति का विशेष महत्व होता है. द्रिक पंचांग के अनुसार, 17 अगस्त तक कर्क राशि में सूर्य, देवगुरु बृहस्पति और बुध एक साथ विराजमान रहकर एक बेहद शुभ 'त्रिग्रही योग' का निर्माण कर रहे हैं. कर्क राशि में गुरु उच्च के माने जाते हैं, वहीं सूर्य और बुध की उपस्थिति से 'बुधादित्य योग' का भी निर्माण हो रहा है. दरअसल, 5 अगस्त को बुध ने कर्क राशि में गोचर किया था, जहां पहले से सूर्य और गुरु बैठे हुए थे. यह योग 5 अगस्त से एक्टिव हो चुका है. ग्रहों के इस दुर्लभ और राजयोगकारी संयोग से 17 अगस्त तक विशेष रूप से 3 राशियों के जातकों को धन, करियर और मान-सम्मान में जबरदस्त लाभ मिलने वाला है.

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वृषभ राशि (Taurus)

साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी. कार्यक्षेत्र में आपके फैसलों की सराहना होगी और नए अवसर प्राप्त होंगे. आय के नए स्रोत बनेंगे. रुका हुआ धन वापस मिलने की प्रबल संभावना है. छोटे भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा. समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी.

कर्क राशि (Cancer)

यह योग आपकी ही राशि (प्रथम भाव) में बन रहा है, जिससे आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा और निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी. नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिल सकती है. व्यापार में बड़ा मुनाफा होने के योग हैं. समाज और कार्यस्थल पर आपका प्रभाव बढ़ेगा. स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिलेगा.

कन्या राशि (Virgo)

आपकी राशि के ग्यारहवें (लाभ) भाव में यह योग बनने से धन लाभ के योग मजबूत हो रहे हैं. निवेश से अच्छा रिटर्न मिल सकता है. लंबे समय से रुकी हुई योजनाएं अब गति पकड़ेंगी और सफलता दिलाएंगी. विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिल सकती है और संतान पक्ष से शुभ समाचार प्राप्त होगा.

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अन्य राशियों के लिए कैसा रहेगा प्रभाव?

त्रिग्रही योग के शुभ प्रभाव से मेष, तुला और धनु राशि के जातकों को भी नौकरी में सकारात्मक बदलाव और आर्थिक स्थिरता देखने को मिलेगी. हालांकि, मकर और कुंभ राशि वालों को इस दौरान अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने और लेन-देन में सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है.

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