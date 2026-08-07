'काश PM तानाशाह होते', बच्चों के किए अपमान पर भड़कीं रुपाली गांगुली, मचा घमासान!

'अनुपमा' फेम और बीजेपी की सदस्य रुपाली गांगुली एक बार फिर अपने सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर चर्चा में हैं. इस बार उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा इस्तेमाल करने वाले एक नाबालिग के वीडियो पर रिएक्ट किया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई.
क्या था पूरा मामला?
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक यूजर ने एक वीडियो शेयर किया, जिसमें एक नाबालिग लड़की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करती नजर आ रही है. वीडियो शेयर करते हुए यूजर ने दावा किया कि बच्ची के माता-पिता के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए. साथ ही सोशल मीडिया पर बच्चों की मौजूदगी को लेकर भी सवाल उठाए.
रुपाली गांगुली ने क्या लिखा?
इस पोस्ट पर अपना रिएक्शन शेयर करते हुए रुपाली गांगुली ने लिखा- प्रधानमंत्री का इस तरह अपमान करने के नतीजे होने चाहिए. सच कहूं तो कभी-कभी लगता है कि काश वह तानाशाह होते.
उनका यह कमेंट सामने आते ही सोशल मीडिया पर अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं आने लगीं. कुछ लोगों ने उनकी बात का समर्थन किया, जबकि कई यूजर्स ने उनके बयान की आलोचना भी की. कई यूजर्स ने उनके साराभाई वर्सेज साराभाई किरदार मोनीषा से जोड़ते हुए लिखा कि- माया साराभाई ठीक थीं, तुम बेवकूफ हो मोनीषा. वहीं कई ने लिखा- कोई शक नहीं कि वनराज ने अनुपमा को क्यों छोड़ा था.
पहले भी राजनीतिक मुद्दों पर रख चुकी हैं राय
हालांकि यह पहली बार नहीं है जब रुपाली गांगुली ने किसी राजनीतिक या सामाजिक मुद्दे पर खुलकर अपनी राय रखी हो. इससे पहले उन्होंने दिल्ली में हुए छात्र विरोध-प्रदर्शनों पर भी प्रतिक्रिया दी थी. उन्होंने कहा था कि परीक्षा पेपर लीक जैसे मामलों में छात्रों की मांग जायज है, लेकिन हिंसा और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना किसी भी आंदोलन को कमजोर कर देता है.
उन्होंने यह भी कहा था कि अगर किसी छात्र आंदोलन का इस्तेमाल राजनीतिक या राष्ट्रविरोधी एजेंडे के लिए किया जाता है, तो इससे सबसे ज्यादा नुकसान छात्रों को ही होता है.
'शांतिपूर्ण विरोध ही सबसे मजबूत रास्ता'
रुपाली ने अपने पुराने पोस्ट में लोगों से अपील की थी कि लोकतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्ण विरोध करें और किसी के बहकावे में न आएं. उनका कहना था कि पारदर्शिता, जवाबदेही और बेहतर व्यवस्था की मांग जरूरी है, लेकिन हिंसा इसका समाधान नहीं हो सकती.
वर्कफ्रंट की बात करें तो रुपाली गांगुली फिलहाल टीवी के लोकप्रिय शो 'अनुपमा' में मुख्य भूमिका निभा रही हैं. यह शो पिछले कई सालों से दर्शकों का पसंदीदा बना हुआ है और टीआरपी में लगातार मजबूत प्रदर्शन कर रहा है.
फिलहाल, उनके ताजा X पोस्ट ने सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी है. अनुपमा फेम रुपाली को ऑनलाइन खूब हेट मिल रही है.