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Besan Uses At Home: सिर्फ खाने के लिए नहीं! बेसन से करें घर के ये 7 कमाल के काम, गंदे बर्तन चमकाने से लेकर स्किन को भी करता है ठीक

Besan Uses At Home: बेसन सिर्फ पकौड़े या ढोकला बनाने के काम नहीं आता है. स्किन केयर, बर्तनों की सफाई, टैनिंग हटाने और कई घरेलू कामों में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है. आज हम आपको बेसन के 7 आसान और बेहद काम के इस्तेमाल बताने वाले हैं, जिनकी मदद से आप घर के कई काम आसान कर सकते हैं.

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बेसन हाथों-पैरों से टैनिंग हटाने के साथ ही पीतल-तांबे के बर्तनों को साफ करने में भी मददगार है. (Photo: ITG)
बेसन हाथों-पैरों से टैनिंग हटाने के साथ ही पीतल-तांबे के बर्तनों को साफ करने में भी मददगार है. (Photo: ITG)

Besan Uses At Home: जब भी बेसन का नाम लिया जाता है, तो लोगों के दिमाग में सबसे पहले उससे बनने वाली स्वादिष्ट चीजों का ख्याल आता है. फिर चाहे वो पकौड़े हो, ढोकला हो या फिर खट्टी-खट्टी कढ़ी याद आती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि रसोई में रखा बेसन सिर्फ स्वादिष्ट पकवान बनाने के लिए ही नहीं, बल्कि घर के कई छोटे-बड़े कामों का भी आसान और सस्ता समाधान है.

दादी-नानी के समय से बेसन का इस्तेमाल स्किन की देखभाल, सफाई और घरेलू उपायों में किया जाता रहा है. खास बात ये है कि इसमें किसी महंगे प्रोडक्ट की जरूरत नहीं पड़ती और ज्यादातर चीजें घर में ही मौजूद होती हैं. अगर आपकी रसोई में बेसन रखा है, तो आप उसका इस्तेमाल सिर्फ खाना बनाने तक सीमित न रखें. आइए जानते हैं कि बेसन घर के किन-किन कामों में काम आ सकता है.

1. चेहरे पर लाएं नेचुरल ग्लो: खाने के अलावा बेसन का सबसे मशहूर इस्तेमाल फेस पैक के रूप में होता है. इसमें दही, दूध, हल्दी या गुलाब जल मिलाकर लगाने से स्किन की गंदगी साफ होती है और चेहरा साफ व फ्रेश नजर आता है. दादी-नानी के जमाने से इसे इस्तेमाल किया जा रहा है. इसके नियमित इस्तेमाल से स्किन की रंगत भी निखर सकती है.

2. हाथ-पैरों की टैनिंग कम करने में मददगार: धूप में रहने से हाथ और पैरों पर टैनिंग हो जाती है. ऐसे में बेसन, दही और नींबू के रस का पेस्ट बनाकर लगाने से स्किन की डेड स्किन हटाने में मदद मिलती है और टैनिंग धीरे-धीरे हल्की पड़ सकती है.

3. बॉडी स्क्रब की तरह करें इस्तेमाल: बेसन की मदद से आप बॉडी स्क्रब भी बना सकते हैं. बाजार से महंगा बॉडी स्क्रब खरीदने की बजाय बेसन में थोड़ा चावल का आटा और दूध मिलाकर स्क्रब तैयार करें. इससे स्किन की डेड स्किन हटती है और स्किन मुलायम महसूस होती है.

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4. पीतल और तांबे के बर्तनों की चमक बढ़ाएं: अगर घर में पीतल या तांबे के बर्तन हैं, तो बेसन का पेस्ट बनाकर उनसे हल्के हाथों से रगड़ने से उन्हें चमकाने में मदद मिलती है. अच्छे से रगड़ने के बाद उन्हें पानी से धो लें. इससे बर्तनों की सतह पर जमी गंदगी हटाने में मदद मिल सकती है और चमक लौट सकती है.

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5. ऑयली स्किन के लिए नेचुरल क्लीनजर: ऑयली स्किन वाले लोग बेसन में गुलाब जल मिलाकर हल्का पेस्ट तैयार करें और चेहरे पर लगाएं. सूखने के बाद धो लें. इससे एक्स्ट्रा तेल साफ करने में मदद मिल सकती है और चेहरा फ्रेश महसूस होता है.

6. कोहनियों और गर्दन की सफाई के लिए: गर्दन, कोहनी और घुटनों पर जमी मैल हटाने के लिए बेसन में दही और चुटकीभर हल्दी मिलाकर लगाएं. कुछ मिनट बाद हल्के हाथों से रगड़कर धो लें. इससे स्किन साफ और मुलायम महसूस हो सकती है.

7. बालों की सफाई के लिए घरेलू ऑप्शन: अगर बालों में ज्यादा तेल हो गया है और शैंपू खत्म हो गया है, तो बेसन में पानी मिलाकर एक पतला सा घोल तैयार कर लें और बालों की जड़ों पर लगाकर धो लें. ये एक्स्ट्रा तेल हटाने में मदद कर सकता है और बाल हल्के महसूस होते हैं.

बेसन इस्तेमाल करते समय रखें ये बातें

  • किसी भी घरेलू नुस्खे को अपनाने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें.
  • अगर स्किन पर एलर्जी, घाव या संक्रमण है, तो बेसन का इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर की सलाह लें.
  • सेंसिटिव स्किन वाले लोग बेसन को ज्यादा देर तक चेहरे पर न छोड़ें.
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