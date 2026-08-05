scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'1.30 करोड़ में SDO-BDO! सरकार ऑफिशियल रेट लिस्ट ही निकाल दे' रांची में दो भाईयों का फूटा गुस्सा

झारखंड में JPSC परीक्षा में भ्रष्टाचार और पेपर लीक के कारण दो भाइयों की कहानी सामने आई है, जहां 32 साल के बड़े भाई ने 8 बार परीक्षा दी लेकिन सफल नहीं हो पाए. उनके 19 साल के छोटे भाई के साथ भी अब एक ही परीक्षा की तैयारी चल रही है. अभ्यर्थी आरोप लगाते हैं कि पैसे वाले ही आगे निकल जाते हैं, और बाजार में BDO-SDO पदों के लिए 1.30 करोड़ रुपये का रेट चल रहा है. यह केस स्टडी झारखंड की भर्ती प्रणाली में व्याप्त भ्रष्टाचार और युवाओं के भविष्य पर इसके प्रभाव को उजागर करती है.

Advertisement
X
रांची में दो भाई एक साथ ल‍िख रहे JPSC एग्जाम
रांची में दो भाई एक साथ ल‍िख रहे JPSC एग्जाम

'इन्हें देखिए... यह अब 30 के पार हो चुका है. हम दोनों भाई आज एक ही JPSC (झारखंड लोक सेवा आयोग) परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं.' 

19 साल के एक युवा जब अपने ही 32 साल के बड़े भाई की तरफ इशारा करके यह बात कहता है, तो यह सिर्फ दो भाइयों की कहानी नहीं रह जाती. यह झारखंड के उस पूरे सिस्टम की नंगी तस्वीर बन जाती है, जहां धांधली और पेपर लीक ने युवाओं की दो पीढ़ियों के सपनों को एक ही कोचिंग के बेंच पर लाकर खड़ा कर दिया है. पत्रकार के साथ बातचीत में इन दो भाईयों का जो केस स्टडी सामने आया, वह किसी का भी कलेजा कंपा देने के लिए काफी है.

8 अटेम्प्ट, 32 साल की उम्र और 19 साल का छोटा भाई!
जब रिपोर्टर ने 30 पार दिख रहे बड़े भाई से उनकी उम्र पूछी, तो जवाब आया,  '32 साल.' इसके बाद जो सवाल-जवाब हुए, वे सिस्टम की लाचारी को बेपर्दा करते हैं... 

सम्बंधित ख़बरें

विशेष: रांची में बढ़ता जा रहा छात्रों का प्रदर्शन, क्या करेगी हेमंत सरकार?
JPSC protest.
'तो हमें क्या कुत्ता बनना पड़ेगा?' JPSC छात्रों की SC से गुहार
Students raised demand for Rahul Gandhi
'हबीबी कम टू रांची', झारखंड में राहुल गांधी की चुप्पी पर बोले प्रदर्शनकारी छात्र
'जिनकी मांगें हैं वो अपनी...', छात्रों के प्रदर्शन पर CM सोरेन का बयान
प्रतीक्षा को अब न्याय की 'प्रतीक्षा'
मैं गोल्ड मेडल‍िस्ट हूं, पर ड‍िप्रेशन-पैन‍िक अटैक झेल रही...
Advertisement

रिपोर्टर: ...और छोटा भाई कितने साल का है?
जवाब: यह अभी सिर्फ 19 साल का है.
रिपोर्टर: आप कितने सालों से एक ही परीक्षा (JPSC) दे रहे हैं?
जवाब: 8 सालों से... अब तक 8 अटेम्प्ट दे चुका हूं.

ये एक अलग ही उदाहरण है जहां 32 साल का बड़ा भाई, जिसने अपनी जवानी के सबसे बेहतरीन 8 साल किताबों के पन्नों और JPSC की अनिश्चितता में खपा दिए, आज अपने ही 19 साल के छोटे भाई के साथ एक ही एग्जाम हॉल में एक सीट के लिए प्रतिस्पर्धा करने को मजबूर है.

पैसे वाले आगे निकल गए... बाजार में BDO-SDO का रेट 1.30 करोड़!
8 बार परीक्षा में बैठने के बाद भी चयन न होने की वजह से 32 साल के अभ्यर्थी के भीतर स‍िस्टम को लेकर आक्रोश साफ झलकता है. वो आरोप लगाते हुए कहते हैं कि जिनके पास पैसे थे, वे पैसे देकर सेलेक्ट हो गए और आगे निकल गए. आज सरकार के राज में यही स्थिति है. जैसे ही भर्ती का नोटिफिकेशन (विज्ञापन) निकलता है, पूरे मार्केट में हर एक पोस्ट का 'रेट' पहले से सबको पता चल जाता है. जिसके पास जितना पैसा है, वह उस रेट के हिसाब से चुका देता है.

सरकार रेट लिस्ट ही क्यों नहीं जारी कर देती?
भ्रष्टाचार और कटऑफ की मार झेल रहे इस अभ्यर्थी ने तंज कसते हुए सरकार के सामने एक बेहद तीखा सवाल रखते हुए कहते हैं कि लेटेस्ट JPSC नोटिफिकेशन के बाद बाजार में जो रेट चल रहा है, वह SDO पोस्ट के लिए 1.30 करोड़ रुपये और BDO/CO पोस्ट के लिए 1.30 करोड़ रुपये है. अगर इसी तरह से भर्तियां होनी हैं, तो सरकार को आधिकारिक तौर पर रेट लिस्ट ही जारी कर देनी चाहिए. उन्हें बाकायदा नोटिफिकेशन के साथ रेट लिस्ट छापनी चाहिए कि इस पोस्ट का इतना, उस पोस्ट का उतना ताकि हर किसी को पता तो रहे कि किसको कितना रेट देना है!

Advertisement

दो पीढ़ियों का दर्द
झारखंड में JPSC और JSSC की परीक्षाओं को लेकर लगातार उठ रहे धांधली और भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच यह केस स्टडी इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि परीक्षाएं सिर्फ समय नहीं निगल रहीं, बल्कि परिवारों के भविष्य को हमेशा के लिए अंधकार में धकेल रही हैं. जिस 19 साल के युवा को कॉलेज से निकलकर नए क्षितिज तलाशने चाहिए थे, वह अपने 32 साल के भाई को 8 बार असफल होते देखकर उसी निराशा भरे दौर में धकेला जा रहा है. सवाल सीधा है कि क्या 1.30 करोड़ की कथित 'बोली' के आगे मेहनत और लगन से पढ़ाई करने वाले इन युवाओं का कोई भविष्य बचा है?

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    मादा भालू के हमले ने उजाड़ दिया परिवार, दो सगे भाई-बहन की मौत, तीसरी जिंदगी के लिए जंग लड़ रही |
    बच्चों की थाली में पानी जैसी सब्जी, जली रोटियां... सरकारी स्कूल के मिड-डे मील का Video वायरल |
    हरभजन सिंह ने PM मोदी से की मुलाकात...चाय पर हुई चर्चा, चेहरे पर आई गजब की मुस्कान |
    13 साल में पास कीं 12 सरकारी नौकरियां, 40 लाख में बेचता था 'गारंटीड सीट', कौन है अभय तिवारी? |
    'युवाओं को सजा नहीं, काउंसलिंग की जरूरत', कॉकरोच प्रदर्शन पर बोले CJI सूर्यकांत |
    बेटे को भूखा रखकर मार डाला, मां को हुई 22 साल की जेल |
    अयोध्या से पवन पांडे होंगे सपा उम्मीदवार, अखिलेश यादव ने किया ऐलान |
    'किस्मत में जो भी लिखा हो, बांग्लादेश जरूर जाऊंगी...', 2 साल बाद शेख हसीना ने बताया घर वापसी का प्लान |
    वृद्धाश्रम में बुजुर्ग ने आखिरी सांस तक किया बेटियों का इंतजार, 5100 रुपये भेजकर Video Call पर देखी पिता की अंतिम विदाई |
    साई सुदर्शन पर आया बड़ा अपडेट, वॉर्म-अप मैच से रहेंगे बाहर, पहले टेस्ट से पहले टीम से जुड़ेंगे
    Advertisement