Raksha Bandhan 2026: रक्षाबंधन पर शनि की राशि में चंद्र ग्रहण, इन 3 राशि वालों का बढ़ेगा बैंक-बैलेंस

Raksha Bandhan 2026: 28 अगस्त को देशभर में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा. रक्षाबंधन के दिन साल का दूसरा चंद्र ग्रहण भी लगने वाला है. यह चंद्र ग्रहण कुंभ राशि में लगने वाला है. ज्योतिष शास्त्र में कुंभ राशि का स्वामी शनि देव को माना गया है जो कि मीन राशि में वक्री चाल चल रहे हैं. ऐसे में ज्योतिषविदों का कहना है कि रक्षबंधन पर शनि की राशि में लग रहा चंद्र ग्रहण तीन राशियों के लिए शुभ रहने वाला है. आइए जानते हैं कि यह संयोग किन तीन राशियों के लिए लाभकारी सिद्ध होने वाला है.

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वृषभ राशि

वृषभ राशि वालों के लिए यह चंद्र ग्रहण शुभ साबित हो सकता है. आपकी इनकम में बढ़ोतरी के योग बन रहे हैं. अचानक धन प्राप्ति हो सकती है. जीवन की कोई बड़ी समस्या हल होने की संभावना है. आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. कारोबार करने वाले लोगों के लिए भी समय अच्छा रह सकता है. कारोबार में बंपर मुनाफा मिलने के योग हैं. धन से जुड़े मामलों में आपको अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं. कुल मिलाकर यह ग्रहण वृषभ राशि वालों के लिए आर्थिक रूप से लाभकारी साबित हो सकता है.

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि वालों के लिए साल का दूसरा चंद्र ग्रहण किसी चमत्कार से कम साबित नहीं होगा. क्रिएटिव काम करने वाले लोगों को अच्छा लाभ मिल सकता है. लंबे समय से मनचाही नौकरी का इंतजार कर रहे हैं तो सफलता मिलने के योग बन रहे हैं. निवेश से अच्छा पैसा कमाने में सफल हो सकते हैं. साझेदारी के काम में भी खूब लाभ मिलने की संभावना है. इसके अलावा लंबे समय से अटका हुआ धन वापस मिल सकता है. आर्थिक मामलों में यह समय आपके पक्ष में रह सकता है.

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मकर राशि

मकर राशि वाले अपनी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल के जरिए बढ़िया लाभ कमा सकते हैं. निवेश से बंपर लाभ मिलने की उम्मीद है. अगर आप लंबे समय से नौकरी बदलने की सोच रहे थे तो इस काम में सफलता मिल सकती है. करियर से जुड़े मामलों में जीवनसाथी का सहयोग प्राप्त होगा. पैतृक संपत्ति से धन मिलने के भी आसार हैं. ग्रहण के दौरान बनने वाली ग्रहों की स्थिति मकर राशि वालों के लिए कई क्षेत्रों में लाभ के अवसर पैदा कर सकती है.

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