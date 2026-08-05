Budh Gochar 2026: आज बुध करेंगे कर्क राशि में प्रवेश, पंडित से जानें किसको होगा लाभ और किसको होगा नुकसान

Budh Gochar 2026: आज बुध मिथुन राशि में प्रवेश करने वाले हैं और 22 अगस्त तक वहीं रहेंगे. ज्योतिष शास्त्र में बुध को बुद्धि, ज्ञान और विद्या का दाता माना जाता है. बुध का गोचर वैदिक ज्योतिष में बहुत ही विशेष माना जाता है. बुध का यह गोचर सभी 12 राशियों पर अलग-अलग प्रभाव डालेगा. तो आइए पंडित प्रवीण मिश्र जी से जानते हैं कि बुध के इस गोचर का प्रभाव सभी राशियों पर कैसे पड़ेगा.

और पढ़ें

मेष राशि: घर-परिवार से जुड़े काम पूरे होंगे. प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में गति आएगी. परिवार में सुख-शांति बढ़ेगी. करियर में धीरे-धीरे प्रगति होगी, लेकिन जल्दबाजी से बचना जरूरी है. सेहत सामान्य रहेगी और मन शांत रहेगा.

वृषभ राशि: इस समय आपका आत्मविश्वास और साहस बढ़ेगा. मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा. भाई-बहनों के साथ संबंध मजबूत होंगे, बस बातचीत में संयम रखें. कामकाज में तरक्की के योग बन रहे हैं.

मिथुन राशि: मान-सम्मान में वृद्धि होगी और कार्यक्षेत्र में आपकी स्थिति मजबूत होगी. हालांकि खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी है. सोच-समझकर बोलें, वरना बात बिगड़ सकती है. बिजनेस और नौकरी में सावधानी से काम लें.

कर्क राशि: यह गोचर आपके लिए खास रहेगा. रुके हुए काम पूरे होंगे और आपकी बातों का असर बढ़ेगा. कम्युनिकेशन स्किल बेहतर होगी, जिससे करियर में फायदा मिलेगा. बस नकारात्मक लोगों से दूरी बनाकर रखें.

Advertisement

सिंह राशि: खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है, इसलिए बजट बनाकर चलें. किसी भी बड़े फैसले में जल्दबाजी न करें. नौकरी या बिजनेस में स्थिरता बनाए रखना जरूरी है. सेहत और खान-पान पर ध्यान दें.

कन्या राशि: आय के नए स्रोत बन सकते हैं और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. अधूरे काम पूरे करने का यह सही समय है. रिश्तों में सुधार आएगा और काम में सफलता मिलेगी. आत्मविश्वास बढ़ेगा.

तुला राशि: करियर में उन्नति के अच्छे योग बन रहे हैं. सीनियर्स का सपोर्ट मिलेगा और आपकी मेहनत रंग लाएगी. जो लोग बोलने या मार्केटिंग से जुड़े हैं, उन्हें खास फायदा होगा. वाणी पर संयम रखें.

वृश्चिक राशि: धर्म और आध्यात्म की ओर रुचि बढ़ेगी. नई चीजें सीखने का मौका मिलेगा. करियर में सुधार होगा और आगे बढ़ने के रास्ते खुलेंगे. खर्चों को संतुलित रखना जरूरी है.

धनु राशि: विदेश से जुड़े कामों में सफलता मिल सकती है. रुके हुए काम पूरे होने के संकेत हैं. रिश्तों में मिठास बढ़ेगी, लेकिन बड़े फैसले सोच-समझकर लें. पैसों के मामले में सावधानी रखें.

मकर राशि: दांपत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी और पार्टनर का सहयोग मिलेगा. करियर में लाभ के योग हैं और मेहनत का फल मिलेगा. सेहत का ध्यान रखें और खान-पान संतुलित रखें.

Advertisement

कुंभ राशि: इस समय वाणी में संयम रखना बहुत जरूरी है. सेहत को लेकर लापरवाही न करें. पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिल सकती है. धैर्य से मेहनत करते रहें, सफलता मिलेगी.

मीन राशि: नई योजनाओं पर काम करने का सही समय है. आय बढ़ाने के अवसर मिलेंगे. परिवार और संतान से खुशी मिलेगी. आपका मान-सम्मान बढ़ेगा और मन प्रसन्न रहेगा.

उपाय: बुध के शुभ प्रभाव के लिए भगवान शिव की पूजा करें, जल चढ़ाएं और बुधवार के दिन दान करना लाभकारी माना जाता है.

---- समाप्त ----