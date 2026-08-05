scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Budh Gochar 2026: आज बुध करेंगे कर्क राशि में प्रवेश, पंडित से जानें किसको होगा लाभ और किसको होगा नुकसान

Budh Gochar 2026: बुद्धि, वाणी, व्यापार, शिक्षा और संचार के कारक ग्रह बुध जब कर्क राशि में प्रवेश करते हैं, तो इसका प्रभाव सभी 12 राशियों के जीवन पर देखने को मिलता है. यह गोचर कुछ राशियों के लिए करियर, धन और रिश्तों में लाभ लेकर आ सकता है, जबकि कुछ जातकों को निर्णय लेने में सावधानी बरतनी होगी. जानें बुध के कर्क राशि में गोचर से मेष से लेकर मीन राशि तक किसे मिलेगा सफलता का साथ, किसकी आर्थिक स्थिति होगी मजबूत और किन राशियों को रहना होगा सतर्क.

Advertisement
X
बुध गोचर 2026 (Photo: ITG)
बुध गोचर 2026 (Photo: ITG)

Budh Gochar 2026: आज बुध मिथुन राशि में प्रवेश करने वाले हैं और 22 अगस्त तक वहीं रहेंगे. ज्योतिष शास्त्र में बुध को बुद्धि, ज्ञान और विद्या का दाता माना जाता है. बुध का गोचर वैदिक ज्योतिष में बहुत ही विशेष माना जाता है. बुध का यह गोचर सभी 12 राशियों पर अलग-अलग प्रभाव डालेगा. तो आइए पंडित प्रवीण मिश्र जी से जानते हैं कि बुध के इस गोचर का प्रभाव सभी राशियों पर कैसे पड़ेगा. 

मेष राशि: घर-परिवार से जुड़े काम पूरे होंगे. प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में गति आएगी. परिवार में सुख-शांति बढ़ेगी. करियर में धीरे-धीरे प्रगति होगी, लेकिन जल्दबाजी से बचना जरूरी है. सेहत सामान्य रहेगी और मन शांत रहेगा.

वृषभ राशि: इस समय आपका आत्मविश्वास और साहस बढ़ेगा. मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा. भाई-बहनों के साथ संबंध मजबूत होंगे, बस बातचीत में संयम रखें. कामकाज में तरक्की के योग बन रहे हैं.

सम्बंधित ख़बरें

Bhadra Rajyog 2026
5 अगस्त तक बना रहेगा बुध का भद्र राजयोग! 3 राशियों की लगेगी लॉटरी
Budh Gochar 2026
सूर्य ग्रहण की ओर बढ़ रहे बुध, 5 अगस्त से इन 4 राशियों में मचेगा हाहाकार
budh gochar rashifal 2026
खाली होगी जेब! 5 अगस्त से बुध की चाल से 4 राशियां हो जाएं सावधान
mercury transit in cancer
5 अगस्त को बुध का गोचर, चमकेगी इन 5 राशियों की किस्मत!
budh gochar 2026
सावन में बुध का गोचर, 5 अगस्त से 5 राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन!

मिथुन राशि: मान-सम्मान में वृद्धि होगी और कार्यक्षेत्र में आपकी स्थिति मजबूत होगी. हालांकि खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी है. सोच-समझकर बोलें, वरना बात बिगड़ सकती है. बिजनेस और नौकरी में सावधानी से काम लें.

कर्क राशि: यह गोचर आपके लिए खास रहेगा. रुके हुए काम पूरे होंगे और आपकी बातों का असर बढ़ेगा. कम्युनिकेशन स्किल बेहतर होगी, जिससे करियर में फायदा मिलेगा. बस नकारात्मक लोगों से दूरी बनाकर रखें.

Advertisement

सिंह राशि: खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है, इसलिए बजट बनाकर चलें. किसी भी बड़े फैसले में जल्दबाजी न करें. नौकरी या बिजनेस में स्थिरता बनाए रखना जरूरी है. सेहत और खान-पान पर ध्यान दें.

कन्या राशि: आय के नए स्रोत बन सकते हैं और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. अधूरे काम पूरे करने का यह सही समय है. रिश्तों में सुधार आएगा और काम में सफलता मिलेगी. आत्मविश्वास बढ़ेगा.

तुला राशि: करियर में उन्नति के अच्छे योग बन रहे हैं. सीनियर्स का सपोर्ट मिलेगा और आपकी मेहनत रंग लाएगी. जो लोग बोलने या मार्केटिंग से जुड़े हैं, उन्हें खास फायदा होगा. वाणी पर संयम रखें.

वृश्चिक राशि: धर्म और आध्यात्म की ओर रुचि बढ़ेगी. नई चीजें सीखने का मौका मिलेगा. करियर में सुधार होगा और आगे बढ़ने के रास्ते खुलेंगे. खर्चों को संतुलित रखना जरूरी है.

धनु राशि: विदेश से जुड़े कामों में सफलता मिल सकती है. रुके हुए काम पूरे होने के संकेत हैं. रिश्तों में मिठास बढ़ेगी, लेकिन बड़े फैसले सोच-समझकर लें. पैसों के मामले में सावधानी रखें.

मकर राशि: दांपत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी और पार्टनर का सहयोग मिलेगा. करियर में लाभ के योग हैं और मेहनत का फल मिलेगा. सेहत का ध्यान रखें और खान-पान संतुलित रखें.

Advertisement

कुंभ राशि: इस समय वाणी में संयम रखना बहुत जरूरी है. सेहत को लेकर लापरवाही न करें. पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिल सकती है. धैर्य से मेहनत करते रहें, सफलता मिलेगी.

मीन राशि: नई योजनाओं पर काम करने का सही समय है. आय बढ़ाने के अवसर मिलेंगे. परिवार और संतान से खुशी मिलेगी. आपका मान-सम्मान बढ़ेगा और मन प्रसन्न रहेगा.

उपाय: बुध के शुभ प्रभाव के लिए भगवान शिव की पूजा करें, जल चढ़ाएं और बुधवार के दिन दान करना लाभकारी माना जाता है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    एक फोन कॉल... पति-पत्नी के बीच बहस... फिर आई ऐसी खबर, जिसने पूरे परिवार को सदमे में डाल दिया |
    ₹14 हजार सैलरी से ₹1 करोड़ का पैकेज,  फिर भी शख्स बोला- 'करोड़ों कमाकर भी खुश नहीं' |
    'क्या मजाक है', आधी रात आया था आमिर का फोन, प्रदीप रावत की बहन ने डांटा! मिला 'लगान' का ऑफर |
    दिल्ली-NCR में सुबह-सुबह फुहारें, UP-बिहार समेत कई राज्यों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट... पहाड़ों में फ्लैश फ्लड की चेतावनी |
    क्लास में सोते दिखे हेड टीचर, बच्चों के मोबाइल चलाने का दावा |
    कार में गन... ट्रंप के गोल्फ क्लब के पास से संदिग्ध गिरफ्तार, क्या अटैक का था प्लान? |
    पुणे: घरेलू झगड़े में मासूम पर जुल्म! 9 महीने के बच्चे के मुंह में डाला सुपर ग्लू |
    Budh Gochar 2026: आज बुध करेंगे कर्क राशि में प्रवेश, पंडित से जानें किसको होगा लाभ और किसको होगा नुकसान |
    IND vs SL: श्रीलंका पहुंचते ही भारतीय टीम को मिली बुरी खबर! मैच पर मंडराया बड़ा खतरा? आखिर क्या है पूरा मामला |
    रामायण के ट्रेलर में सीता के बहनों के किरदारों ने बटोरी सुर्खियां
    Advertisement