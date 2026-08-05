कार में गन... ट्रंप के गोल्फ क्लब के पास से संदिग्ध गिरफ्तार, क्या अटैक का था प्लान?

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कैलिफोर्निया दौरे से पहले लॉस एंजिलिस के पास स्थित उनके ट्रंप नेशनल गोल्फ क्लब के बाहर एक संदिग्ध व्यक्ति को हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया है. लॉस एंजिलिस काउंटी शेरिफ विभाग (LACSD) के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपी की पहचान 38 वर्षीय जीनिन जॉन टेले (Jeanine John Taele) के रूप में हुई है, जो कैलिफोर्निया के डाउनी का रहने वाला है.

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गोल्फ क्लब कैंपस की फोटो-वीडियो भी बना रहा था आरोपी

शेरिफ विभाग के अनुसार, रविवार को आरोपी को गोल्फ क्लब की पार्किंग में रोका गया. उसकी कार की तलाशी लेने पर एक पिस्टल और प्रतिबंधित आर्मर-पियर्सिंग (कवच भेदी) गोलियां बरामद हुईं. अधिकारियों ने बताया कि आरोपी गोल्फ क्लब परिसर में घूमते हुए फोटो और वीडियो बना रहा था तथा सुरक्षा व्यवस्था की गतिविधियों पर नजर रखता हुआ दिखाई दिया.

अमेरिकी सीक्रेट सर्विस कर रही मामले की जांच

आरोपी को छिपाकर हथियार रखने और प्रतिबंधित गोला-बारूद रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. मामले की जांच एफबीआई की जॉइंट टेररिज्म टास्क फोर्स और अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के साथ मिलकर की जा रही है. फिलहाल आरोपी हिरासत में है और जांच जारी है.

डोनाल्ड ट्रंप इस सप्ताह कैलिफोर्निया में रिपब्लिकन नेशनल कमेटी (RNC) के फंडरेजिंग डिनर में शामिल होने वाले हैं. उनकी यात्रा से पहले हुई इस गिरफ्तारी को सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है.

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डोनॉल्ड ट्रंप पर पहले हो चुके हैं हमले

26 अप्रैल 2026 को वाशिंगटन में हमला

हाल ही में 26 अप्रैल 2026 को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पर जानलेवा हमला हुआ था. ट्रंप तब वाशिंगटन के एक होटल में व्हाइट हाउस के पत्रकारों के साथ कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर में शामिल थे, तभी अचानक गोली चलने की आवाजें सुनाई दीं. हालात बिगड़ते देख उन्हें तुरंत सुरक्षित बाहर निकाला गया. सुरक्षा अधिकारियों के अनुसार, कार्यक्रम के दौरान 7 से 8 राउंड फायरिंग हुई.

घटना के कुछ देर बाद ट्रंप ने कहा कि 'शूटर पकड़ा जा चुका है और कार्यक्रम जारी रहना चाहिए. बाद में व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने हमलावर को “बीमार” बताया और कहा कि उसका मकसद अभी स्पष्ट नहीं है, हालांकि संदिग्ध का व्यवहार काफी संदिग्ध और असामान्य था.

13 जुलाई 2024, पेंसिल्वेनिया की चुनावी रैली में निशाना बनाने की कोशिश

ट्रंप पर सबसे गंभीर हमला 13 जुलाई 2024 को पेंसिल्वेनिया की एक चुनावी रैली के दौरान हुआ था. उस समय डोनाल्ड ट्रंप 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवार थे. बटलर में आयोजित रैली के दौरान 20 वर्षीय थॉमस मैथ्यू क्रूक्स ने छत से AR-15 स्टाइल राइफल से फायरिंग की, जिसमें एक गोली ट्रंप के दाहिने कान को छूकर निकल गई और उन्हें चोट लगी.

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ट्रंप ने तुरंत मुड़कर मुट्ठी दिखाई और 'Fight! Fight! Fight!' का नारा लगाया.इस हमले में एक ट्रंप समर्थक कोरी कॉम्पेरेटोरे की मौत हो गई और दो अन्य घायल हुए. हमलावर क्रूक्स को सीक्रेट सर्विस के काउंटर-स्नाइपर ने मार गिराया. ट्रंप उस समय पूर्व राष्ट्रपति थे.

2024 में हुआ था अंतरराष्ट्रीय साजिशों का खुलासा

2024 में अमेरिकी एजेंसियों ने कुछ अंतरराष्ट्रीय साजिशों का भी खुलासा किया था. रिपोर्ट्स के मुताबिक, 2024 में ईरान से जुड़े कुछ तत्वों द्वारा ट्रंप को निशाना बनाने की योजना की जानकारी सामने आई थी.हालांकि यह साजिश समय रहते नाकाम कर दी गई.

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15 सितंबर 2024 में फ्लोरिडा गोल्फ कोर्स में हमले की कोशिश

15 सितंबर 2024 में फ्लोरिडा गोल्फ कोर्स में भी ट्रंप को निशाना बनाया गया था.ट्रंप वेस्ट पाम बीच के अपने गोल्फ क्लब में गोल्फ खेल रहे थे, जब 59 वर्षीय रयान वेस्ले राउथ ने AK-स्टाइल राइफल लेकर झाड़ियों में छिपकर निशाना साधा.



सीक्रेट सर्विस एजेंट्स ने संदिग्ध गतिविधि देखते ही कार्रवाई की और हमलावर को पकड़ लिया. गोली ट्रंप तक नहीं पहुंची. राउथ को बाद में उम्रकैद की सजा सुनाई गई. ट्रंप तब भी चुनावी अभियान चला रहे थे.

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18 जून 2016 में रिपब्लिकन उम्मीदवार रहे ट्रंप पर हुआ था हमला

18 जून 2016 को भी ट्रंप पर हमला हुआ था. उस समय डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति नहीं, बल्कि रिपब्लिकन उम्मीदवार थे, जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा थे. रैली के दौरान 20 वर्षीय ब्रिटिश नागरिक माइकल स्टीवन सैंडफोर्ड ने ऑटोग्राफ के बहाने एक पुलिस अधिकारी की पिस्तौल छीनने की कोशिश की, ताकि ट्रंप पर हमला कर सके. हालांकि सुरक्षा बलों ने उसे तुरंत पकड़ लिया और कोई फायरिंग नहीं हुई.

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