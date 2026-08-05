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पुणे: घरेलू झगड़े में मासूम पर जुल्म! 9 महीने के बच्चे के मुंह में डाला सुपर ग्लू

पुणे के लोहगांव इलाके में एक घरेलू झगड़ा इतना बढ़ गया कि महिला ने कथित तौर पर अपने रिश्तेदार के 9 महीने के बच्चे के मुंह में सुपर ग्लू डाल दिया. बच्चे की हालत इतनी बिगड़ गई कि उसे ICU में भर्ती कराना पड़ा.

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पुणे में महिला ने 9 महीने के बच्चे के मुंह में डाला सुपर ग्लू(Photo: Representational )
पुणे में महिला ने 9 महीने के बच्चे के मुंह में डाला सुपर ग्लू(Photo: Representational )

पुणे के लोहगांव इलाके से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. एक घरेलू झगड़े का मामला इतना बढ़ गया कि महिला ने कथित तौर पर अपने रिश्तेदार के नौ महीने के बच्चे के मुंह में सुपर ग्लू डाल दिया. बच्चे की हालत इतनी बिगड़ गई कि उसे फौरन ICU में भर्ती कराया गया. इस मामले में पुलिस ने तीन लोगों के खिलास केस दर्ज किया है. 

लोहगांव के कलवाड़ बस्ती के निवासी अल्ताफी नदीम शेख ने यह शिकायत दर्ज कराई. उनकी शिकायत के मुताबिक, लोहगांव पुलिस ने कलवाड़ बस्ती की ही निवासी सानिया शेख और मुंबई के कांदिवाली निवासी रियाज़ इमाम हलालकर और हाजी मलंग शेख के खिलाफ केस दर्ज किया है. पुलिस ने बताया कि अल्ताफ शेख और उनके भाई एक संयुक्त परिवार में रहते हैं. इन लोगों के बीच लंबे समय से पारिवारिक कलह चल रही थी. जांचकर्ताओं का कहना है कि ऐसी ही बहस के बाद सानिया शेख ने कथित तौर पर अल्ताफ के 9 महीने के बेटे के मुंह में फेविक्विव डाल दिया. इससे बच्चे की हालत बहुत बिगड़ गई.

कुछ ही देर में बच्चा उल्टी करने लगा, इसे देख उसकी मां को चिंता हुई. जब वह बच्चे के पास गई तो उसने देखा कि उसके दोनों होंठ आपस में चिपक गए हैं. उसने तुरंत अपने पति को बताया और फौरन बच्चे को लेकर अस्पताल गई. ICU में बच्चे को भर्ती कराया गया.

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वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मनीषा पाटिल ने बताया कि फिलहाल बच्चे की हालत बेहतर है. उसकी हालत में सुधार हो रहा है. शिकायतकर्ता ने सानिया पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब जैनब ने उनसे इस घटना के बारे में पूछा तो सानिया ने उसे धमकी दी कि अगर इस मामले के बारे में किसी को बताया तो उसे गंभीर अंजाम भुगतना होगा. सिर्फ सानिया ही नहीं उसके रिश्तेदारों रियाज़ इमाम हलालकर और हाजी मलंग शेख ने भी कथित तौर पर अस्पताल जाकर परिवार को कानूनी कार्रवाई न करने की धमकी दी. 

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