Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 31 अगस्त 2026: आज 31 अगस्त 2026 का पंचांग, मुहूर्त, राहु काल और आज की तिथि

पंचांग- 31 अगस्त 2026
विक्रम संवत- 2083, सिद्धार्थि
शक सम्वत- 1948, पराभव
पूर्णिमांत- भाद्रपद
अमांत- श्रावण
तिथि
कृष्ण पक्ष तृतीया- अगस्त 30 09:37 AM- अगस्त 31 08:51 AM
कृष्ण पक्ष चतुर्थी- अगस्त 31 08:51 AM- सितंबर 01 07:42 AM
नक्षत्र
रेवती- अगस्त 31 03:44 AM- सितंबर 01 03:23 AM
अश्विनी- सितंबर 01 03:23 AM- सितंबर 02 02:42 AM
योग
गण्ड- अगस्त 31 03:45 AM- सितंबर 01 01:50 AM
वृद्धि- सितंबर 01 01:50 AM- सितंबर 01 11:38 PM
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 6:12 AM
सूर्यास्त- 6:41 PM
चन्द्रोदय- अगस्त 31 8:36 PM
चन्द्रास्त- सितंबर 01 9:48 AM
अशुभ काल
राहू- 7:46 AM- 9:19 AM
यम गण्ड- 10:53 AM- 12:27 PM
कुलिक- 2:00 PM- 3:34 PM
दुर्मुहूर्त- 12:52 PM- 01:42 PM, 03:22 PM- 04:12 PM
वर्ज्यम्- 03:33 PM- 05:08 PM
शुभ काल
अभिजीत मुहूर्त- 12:02 PM- 12:52 PM
अमृत काल- 01:00 AM- 02:35 AM
ब्रह्म मुहूर्त- 04:36 AM- 05:24 AM
शुभ योग
अमृतसिद्धि योग- सितंबर 01 06:12 AM- सितंबर 02 02:42 AM
सर्वार्थसिद्धि योग- सितंबर 01 06:12 AM- सितंबर 02 02:42 AM