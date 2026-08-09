आज 9 अगस्त 2026 मेष राशिफल: उपलब्धियों पर फोकस रखेंगे, जोखिम के कार्य न करें

भाई बंधुओं और करीबियों में सहयोग बना रहेगा. साहस पराक्रम का भाव बढ़ेगा. कार्यक्षेत्र के विस्तार पर बल बनाए रखेंगे. परिवार से नजदीकियां बनी रहेंगी. स्वजनों से भेंट मुलाकात होगी. चर्चा संवाद में सफलता पाएंगे. सुलह सामंजस्य बनाए रखेंगे. महत्वपूर्ण मामलों में गति आएगी. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. आवश्यक कार्यों को साधेंगे. मान सम्मान बढ़ेगा. कार्यशैली प्रभावी रहेगी. आर्थिक मामले पक्ष में रहेंगे. सामाजिक स्तर को बेहतर बनाए रखेंगे.

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नौकरी व्यवसाय- वाणिज्यिक पक्ष मजबूत रहेगा. प्रतिभा प्रदर्शन बेहतर रहेगा. सबसे सहयोग बनाए रहेंगे. पेशेवरों के भरोसे पर खरे उतरेंगे. परंपरागत कार्यों को आगे बढ़ाएंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय लाभ बढ़ाएंगे. उपलब्धियों पर फोकस रखेंगे. अतिजोखिम के कार्य नहीं करें. जल्दबाजी से बचें. लाभ प्रतिशत ऊंचा रहेगा. रुटीन बेहतर बनाए रखेंगे.

प्रेम मैत्री- भाईचारा बल पाएगा. व्यक्तिगत संबंधों में सुखद संवाद बढ़ेगा. सबको साथ बनाए रखेंगे. मन की बात कह पाएंगे. रिश्तों को आगे बढ़ा पाएंगे. परिवार के लोगों के साथ चर्चा संवाद रखेंगे. मित्रों का सहयोग पाएंगे. जरूरी बात कहेंगे. परस्पर मिठास बढ़ेगी.

स्वास्थ्य मनोबल- साख में वृद्धि होगी. उमंग उत्साह से आगे बढ़ेंगे. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. खानपान संवरेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

आज का उपाय: अखिल विश्व के ऊर्जा स्त्रोत भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें. मिश्री और सूखे फल मेवों का प्रसाद बांटें. भेंटवार्ता बढ़ाएं.

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शुभ अंक : 1 और 9

शुभ रंग : लाल

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