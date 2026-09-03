राजस्थान में टिकट के लिए केंद्रीय मंत्री के गले लग फूट-फूटकर रोए बीजेपी कार्यकर्ता, उधर कांग्रेस नेता के साथ मारपीट

राजस्थान में इन दिनों नगर निकाय चुनावों को लेकर सियासी हलचल तेज है. जोधपुर नगर निगम के 100 वार्डों पर होने वाले चुनावों के बीच टिकटों के बंटवारे को लेकर दावेदारों की नाराजगी और भावनाएं खुलकर सामने आ रही हैं.

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इसी बीच जोधपुर एयरपोर्ट पर एक भावुक कर देने वाला वाकया देखने को मिला. यहां एक बीजेपी कार्यकर्ता टिकट न मिलने पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से लिपटकर रो पड़ा.

वहीं, दूसरी तरफ बिकानेर में एक कांग्रेस कार्यकर्ता ने टिकट न मिलने पर नाराज होकर जिलाध्यक्ष मदन गोपाल मेघवाल के साथ मारपीट कर डाली.

टिकट न मिलने पर इमोशनल हुए बीजेपी कार्यकर्ता

दरअसल, जोधपुर सांसद और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत बुधवार को जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचे थे. उसी दौरान बीजेपी कार्यकर्ता धनाराम चौधरी उनसे मिलने पहुंचे. धनाराम चौधरी ने जोधपुर नगर निगम चुनाव के तहत वार्ड संख्या 10 से पार्टी टिकट की दावेदारी पेश की थी, लेकिन पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार नहीं बनाया.

टिकट कटने के दुख में धनाराम चौधरी एयरपोर्ट पर ही केंद्रीय मंत्री से मिलकर भावुक हो गए और फूट-फूटकर रोने लगे. ये देख मंत्री शेखावत ने उन्हें गले लगा लिया और उनका हौसला बढ़ाया. शेखावत ने धनाराम को शांत कराते हुए कहा, 'आपका मान-सम्मान रखा जाएगा. रोना नहीं है... बीजेपी जिंदाबाद कहना है.'

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बीकानेर में कांग्रेस जिलाध्यक्ष से मारपीट

दूसरी तरफ राजस्थान के बीकानेर में टिकट को लेकर भारी हंगामा देखने को मिला. बीकानेर के वार्ड संख्या 50 में एक चुनाव कार्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान अचानक अफरा-तफरी मच गई. आरोप है कि इस कार्यक्रम के दौरान बीकानेर शहर कांग्रेस जिलाध्यक्ष मदन गोपाल मेघवाल के साथ मारपीट की गई.

(इनपुट- अशोक कुमार शर्मा)

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