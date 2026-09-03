scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

राजस्थान में टिकट के लिए केंद्रीय मंत्री के गले लग फूट-फूटकर रोए बीजेपी कार्यकर्ता, उधर कांग्रेस नेता के साथ मारपीट

राजस्थान में नगर निकाय चुनावों को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है. इस बीच जोधपुर एयरपोर्ट पर बीजेपी कार्यकर्ता धनाराम चौधरी ने टिकट न मिलने पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से गले मिलकर रोते नजर आए. मंत्री ने भी उन्हें गले लगाकर हौसला दिया. दूसरी तरफ, बीकानेर में कांग्रेस कार्यकर्ता ने टिकट न मिलने पर जिलाध्यक्ष मदन गोपाल मेघवाल के साथ मारपीट की.

Advertisement
X
राजस्थान में निकाय चुनाव के टिकट को लेकर सियासी बवाल जारी है. (Photo- ITGD)
राजस्थान में निकाय चुनाव के टिकट को लेकर सियासी बवाल जारी है. (Photo- ITGD)

राजस्थान में इन दिनों नगर निकाय चुनावों को लेकर सियासी हलचल तेज है. जोधपुर नगर निगम के 100 वार्डों पर होने वाले चुनावों के बीच टिकटों के बंटवारे को लेकर दावेदारों की नाराजगी और भावनाएं खुलकर सामने आ रही हैं.

इसी बीच जोधपुर एयरपोर्ट पर एक भावुक कर देने वाला वाकया देखने को मिला. यहां एक बीजेपी कार्यकर्ता टिकट न मिलने पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से लिपटकर रो पड़ा. 

वहीं, दूसरी तरफ बिकानेर में एक कांग्रेस कार्यकर्ता ने टिकट न मिलने पर नाराज होकर जिलाध्यक्ष मदन गोपाल मेघवाल के साथ मारपीट कर डाली.

सम्बंधित ख़बरें

CCTV: तेज रफ्तार THAR का कहर, रेड लाइट तोड़कर कार को मारी जोरदार टक्कर
AIIMS
तन्वी की मौत की जांच करेगी AIIMS की कमेटी, ट्रांसप्लांट के लिए किया 14 साल इंतजार
Jaipur rampura school building demolition.
जयपुर में जिस स्कूल का CJP ने किया था दौरा, अब उस पर चला बुलडोजर
टाइगर से बचने के लिए जाली पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी महिला. (Photo: Representational)
घास काटने गई थीं 7 महिलाएं, अचानक आया टाइगर, एक को मार डाला
रिश्वत लेने के आरोप में हेड कांस्टेबल और राकेश मीणा को पकड़ा गया है (Photo: ITG)
50 हजार मांगे, 40 हजार पर डील पक्की...रकम लेते ही ‘सेटिंगबाज’ फंस गए

टिकट न मिलने पर इमोशनल हुए बीजेपी कार्यकर्ता

दरअसल, जोधपुर सांसद और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत बुधवार को जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचे थे. उसी दौरान बीजेपी कार्यकर्ता धनाराम चौधरी उनसे मिलने पहुंचे. धनाराम चौधरी ने जोधपुर नगर निगम चुनाव के तहत वार्ड संख्या 10 से पार्टी टिकट की दावेदारी पेश की थी, लेकिन पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार नहीं बनाया.

टिकट कटने के दुख में धनाराम चौधरी एयरपोर्ट पर ही केंद्रीय मंत्री से मिलकर भावुक हो गए और फूट-फूटकर रोने लगे. ये देख मंत्री शेखावत ने उन्हें गले लगा लिया और उनका हौसला बढ़ाया. शेखावत ने धनाराम को शांत कराते हुए कहा, 'आपका मान-सम्मान रखा जाएगा. रोना नहीं है... बीजेपी जिंदाबाद कहना है.'

Advertisement

यह भी पढ़ें: राजस्थान चुनाव में नहीं उड़ेगी ओवैसी की 'पतंग', जानिए AIMIM को क्यों नहीं मिला सिंबल?

बीकानेर में कांग्रेस जिलाध्यक्ष से मारपीट

दूसरी तरफ राजस्थान के बीकानेर में टिकट को लेकर भारी हंगामा देखने को मिला. बीकानेर के वार्ड संख्या 50 में एक चुनाव कार्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान अचानक अफरा-तफरी मच गई. आरोप है कि इस कार्यक्रम के दौरान बीकानेर शहर कांग्रेस जिलाध्यक्ष मदन गोपाल मेघवाल के साथ मारपीट की गई.

(इनपुट- अशोक कुमार शर्मा)

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Swine Flu : क्या बिना बुखार आए भी हो सकता है स्वाइन फ्लू, कैसे दिखते हैं लक्षण |
    नाराज रोहित शर्मा संन्यास के लिए हो गए थे तैयार... फिर लॉर्ड्स ODI ने बदल दिया पूरा खेल! |
    यूपी: फतेहपुर में बारिश से भारी आफत! 67 मकान तहस-नहस, 3 लोगों की मौत |
    दिल्ली: ज़मीन का सर्वे करने वाली ₹8 लाख की मशीन चोरी, जानें क्यों खास है ये चीज़ |
    बिकिनी में एक्ट्रेस का बोल्ड लुक, देख छूटे फैन्स के पसीने, Video वायरल |
    मूंछों पर ताव देने वाले मैनपुरी CO पर अखिलेश यादव का पलटवार, बोले- हम निलंबन की मांग नहीं करेंगे, क्योंकि... |
    Janmashtami Vrat 2026: बाजार की नमकीन छोड़ें, व्रत के लिए घर पर बनाएं टेस्टी साबूदाना-मूंगफली का मिक्सचर |
    जयपुर में तेज रफ्तार THAR का कहर, कार को मारी जोरदार टक्कर, सामने आया CCTV |
    उत्तराखंड में बारिश का कहर, बेगुल नदी के कटाव से घर-पेड़ बहे, मंडराया खतरा |
    US आर्मी का रेस्ट-रिलेक्स... पहले पटाया जाते हैं, फिर HIV टेस्ट भी होता है!
    Advertisement