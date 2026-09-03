Janmashtami Vrat 2026: बाजार की नमकीन छोड़ें, व्रत के लिए घर पर बनाएं टेस्टी साबूदाना-मूंगफली का मिक्सचर

Janmashtami Vrat 2026: कल देश भर में जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा. इस दिन सभी लोग व्रत रखते हैं. नवरात्रि, एकादशी या फिर जन्माष्टमी जैसे पावन व्रतों के दौरान अक्सर शाम की चाय के साथ कुछ कुरकुरा और चटपटा खाने का मन करता है. ऐसे में बाजार से मिलने वाली पैकेज्ड फलाहारी नमकीन में तेल की शुद्धता और सफाई को लेकर मन में संशय बना रहता है. अगर आप उपवास में खुद को ऊर्जावान रखना चाहते हैं और सेहत से समझौता किए बिना शुद्ध स्वाद का आनंद लेना चाहते हैं तो घर पर ही साबूदाना और मूंगफली का फलाहारी मिक्सचर बनाना सबसे बेहतरीन विकल्प है.

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बड़े दाने वाले साबूदाने, भुनी हुई मूंगफली, मखाने और सेंधा नमक के कॉम्बिनेशन से बनने वाली यह नमकीन न केवल बेहद स्वादिष्ट होती है, बल्कि पचाने में भी आसान और पेट को लंबे समय तक भरा रखती है. आइए जानते हैं इसे मिनटों में तैयार करने की आसान रेसिपी.

सामग्री (Ingredients)

बड़ा साबूदाना (नायलॉन या तलने वाला साबूदाना): 1 कप

कच्ची मूंगफली के दाने: 1/2 कप

मखाने: 1 कप

काजू और बादाम (कटे हुए): 2-2 बड़े चम्मच (ऐच्छिक)

करी पत्ता: 10-12

हरी मिर्च: 2 (बारीक कटी हुई)

सेंधा नमक (व्रत वाला नमक): स्वादानुसार

काली मिर्च पाउडर: 1/2 छोटा चम्मच

अमचूर पाउडर या नीम्बू का रस: 1/2 छोटा चम्मच (अगर व्रत में अमचूर खाते हों)

देसी घी या मूंगफली का तेल: तलने के लिए

बनाने की सही और आसान विधि

साबूदाना तलें: कढ़ाई में देसी घी या मूंगफली का तेल अच्छी तरह गरम करें. आंच को मध्यम से तेज रखें और थोड़ा-थोड़ा करके साबूदाना डालें. साबूदाना जब पूरी तरह फूलकर ऊपर आ जाए और क्रिस्पी हो जाए, तो इसे किसी टिश्यू पेपर या बड़े बर्तन में निकाल लें. (ध्यान रखें कि धीमी आंच पर तलने से साबूदाना सख्त हो सकता है).

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मूंगफली और मेवे तलें: अब आंच को धीमा करें. उसी तेल में मूंगफली के दाने डालकर हल्के सुनहरे और कुरकुरे होने तक तलकर निकालें. इसके बाद काजू और बादाम को भी हल्का गुलाबी होने तक तल लें.

मखाने और करी पत्ता फ्राई करें: बचे हुए तेल/घी में मखाने डालकर करारे होने तक सेक लें. अंत में बारीक कटी हरी मिर्च और करी पत्ते को भी क्रिस्पी होने तक तल लें.

मसाला मिलाएं: एक बड़े बर्तन में तला हुआ साबूदाना, मूंगफली, मखाने, मेवे, हरी मिर्च और करी पत्ता एक साथ मिलाएं.

सीजनिंग करें: अब गरम-गरम मिक्सचर पर स्वादानुसार सेंधा नमक और काली मिर्च पाउडर छिड़कें. अगर आप थोड़ा खट्टा-मीठा स्वाद पसंद करते हैं, तो इसमें हल्की सी पिसी हुई मिश्री और अमचूर पाउडर मिला सकते हैं.

आपका शुद्ध, चटपटा और कुरकुरा साबूदाना-मूंगफली फलाहारी मिक्सचर बनकर तैयार है. इसे पूरी तरह ठंडा होने के बाद एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके रखें.

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