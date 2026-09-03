उत्तराखंड में बारिश का कहर, बेगुल नदी के कटाव से घर-पेड़ बहे, मंडराया खतरा

उत्तराखंड में सितंबर में लगातार हो रही बारिश ने एक बार फिर मुश्किलें बढ़ा दी हैं. ऊधम सिंह नगर के सितारगंज क्षेत्र में बेगुल नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद हालात चिंताजनक हो गए हैं. शक्तिफार्म के सुरेंद्रनगर इलाके में नदी का कटाव लगातार जारी है और अब इसका सीधा असर नदी किनारे बसे लोगों के घरों पर दिखाई देने लगा है.

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कटाव की लाइव तस्वीरें भी सामने आई हैं. इनमें नदी का तेज बहाव किनारे की जमीन को काटता नजर आ रहा है. कई जगह आशियाने और पेड़ नदी की ओर खिसकते दिखाई दे रहे हैं. कुछ पेड़ तेज बहाव में बह भी गए हैं.

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बढ़ते जलस्तर से लोगों में डर

बेगुल नदी के बढ़ते जलस्तर और तेज बहाव ने सुरेंद्रनगर के लोगों की चिंता बढ़ा दी है. लगातार हो रहे भूमि कटाव के चलते कई घर और झोपड़ियां नदी की चपेट में आ गई हैं. ग्रामीणों को डर है कि अगर नदी का बहाव और कटाव इसी तरह जारी रहा तो आने वाले दिनों में और घर इसकी जद में आ सकते हैं.

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घर बचाने में जुटे ग्रामीण

हालात बिगड़ने के बाद प्रभावित ग्रामीण खुद ही बचाव की कोशिशों में जुट गए हैं. लोग अपने घरों से जरूरी सामान निकालकर सुरक्षित जगहों पर ले जा रहे हैं. ग्रामीणों का कहना है कि मौके पर अभी तक प्रशासन की कोई राहत-बचाव टीम नहीं पहुंची है. ऐसे में लोग अपने स्तर पर ही हालात संभालने की कोशिश कर रहे हैं.

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लगातार कटाव के बीच ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लेने और प्रभावित परिवारों की मदद करने की मांग की है. साथ ही नदी के कटाव को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने की अपील की है. फिलहाल तेज बहाव के बीच लोगों की सबसे बड़ी चिंता अपने घर और सामान को सुरक्षित रखना है.

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