scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

यूपी: फतेहपुर में बारिश से भारी आफत! 67 मकान तहस-नहस, 3 लोगों की मौत

उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में लगातार हो रही बारिश भारी तबाही का सबब बन गई है. हालात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जिले में तीन लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 67 मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं. शहर समेत कई इलाकों में गलियां जलमग्न हैं जिससे लोगों की आवाजाही मुश्किल हो गई है.

Advertisement
X
फतेहपुर के कई इलाकों में जलभराव से स्थानीय लोगों को दिक्कतों का सामान करना पड़ रहा है. (Photo-ITG)
फतेहपुर के कई इलाकों में जलभराव से स्थानीय लोगों को दिक्कतों का सामान करना पड़ रहा है. (Photo-ITG)

उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में करीब 15 दिनों से हो रही लगातार बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. लगातार बारिश के चलते जिले में अब तक 67 मकान तबाह हो चुके हैं, जबकि बारिश से जुड़ी घटनाओं में तीन लोगों की जान गई है. सबसे ज्यादा नुकसान खागा तहसील में हुआ है, जहां 50 मकान तहस-नहस हो गए हैं. 

ये परेशानी सिर्फ ग्रामीण इलाकों तक सीमित नहीं है. फतेहपुर शहर के कई हिस्सों में जलभराव से लोगों के जीवन की रफ्तार थम गई है. सड़कें और गलियां पानी से लबालब हैं और लोगों को आने-जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

प्रशासन के आंकड़ों के मुताबिक, जहां खागा में 50 मकान बर्बाद हुए हैं, तो कहीं बिंदकी में 15 और सदर तहसील में 2 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं. इतना ही नहीं, बारिश के कारण जिले में अब तक तीन लोगों की मौत भी हो चुकी है. इनमें से एक मृतक बिंदकी और 2 सदर के बताए जा रहे हैं. 

सम्बंधित ख़बरें

Relationship in Fatehpur that began with a love marriage ends in murder (Photo- ITG)
कूकर से पत्नी का सिर फोड़ा, बाथटब में डुबोया, लाश के पास खूब रोया पति!
नाले का कब्ज़ा हटाने पहुंचे लेखपाल पर हमला, ऐसे हुई FIR
महिला ने लेखपाल पर चलाई चप्पल. (Photo: Screengrab)
'जेल भिजवाकर नौकरी ले लूंगी...' लेखपाल पर महिलाओं ने चप्पल चला दी
महिला टीचर की हत्या के बाद एकत्रित हुए लोग. (Photo: Screengrabs)
9 साल बाद प्रेम विवाह का खौफनाक अंत, बाथरूम के टब में मिला महिला टीचर का शव
गर्लफ्रेंड के परिजनों की दुकान में मिला शव. (Photo: Representational)
गर्लफ्रेंड से मिलने पहुंचा... वो कहीं और थी, लव स्टोरी का हो गया द एंड

दो मृतकों के परिजनों को नियम के तहत मुआवजा दिया जा चुका है. वहीं सदर तहसील में हाल में हुई जनहानि के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जरूरी दस्तावेज मिलने के बाद मुआवजे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी.

Advertisement

30 लाभार्थियों की फाइल पहुंची, 11 को मिल चुका मुआवजा

फिलहाल प्रशासन बारिश से हुए नुकसान का आकलन कर रही है. प्रभावित परिवारों को राहत देने के साथ क्षतिग्रस्त मकानों के लिए मुआवजे देने की प्रक्रिया भी आगे बढ़ाई जा रही है. बता दें कि प्रशासन को अब तक ऐसे 30 मामलों की फाइलें मिल चुकी हैं. वहीं 26 मामलों में लाभार्थियों से जुड़े दस्तावेज और फाइलें आना बाकी हैं. राहत की बात ये है कि अब तक 11 परिवारों को मुआवजा दिया जा चुका है.

शहर में जलभराव, पंप से निकाला जा रहा पानी
लगातार बारिश से फतेहपुर शहर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है. सड़कें और गलियां पानी से भर गई हैं, जिससे लोगों को आवाजाही में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. इसके साथ ही जलभराव से निजात दिलाने के लिए प्रशासन और नगर पालिका की टीमें लगातार काम कर रही हैं.

यह भी पढ़ें: चंदौली में भारी बारिश से लबालब हुए तीन बड़े डैम, लतीफ शाह और चंद्रप्रभा बांध से छोड़ा जा रहा पानी, बाढ़ का खतरा बढ़ा!

शहर के अलग-अलग हिस्सों में पंप लगाए गए हैं और पानी की निकासी का काम जारी है. फिलहाल प्रशासन की कोशिश यही है कि जलभराव वाले इलाकों से जल्द से जल्द पानी निकाला जाए और लोगों को राहत मिल सके.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    यूपी: फतेहपुर में बारिश से भारी आफत! 67 मकान तहस-नहस, 3 लोगों की मौत |
    दिल्ली: ज़मीन का सर्वे करने वाली ₹8 लाख की मशीन चोरी, जानें क्यों खास है ये चीज़ |
    बिकिनी में एक्ट्रेस का बोल्ड लुक, देख छूटे फैन्स के पसीने, Video वायरल |
    मूंछों पर ताव देने वाले मैनपुरी CO पर अखिलेश यादव का पलटवार, बोले- हम निलंबन की मांग नहीं करेंगे, क्योंकि... |
    Janmashtami Vrat 2026: बाजार की नमकीन छोड़ें, व्रत के लिए घर पर बनाएं टेस्टी साबूदाना-मूंगफली का मिक्सचर |
    जयपुर में तेज रफ्तार THAR का कहर, कार को मारी जोरदार टक्कर, सामने आया CCTV |
    उत्तराखंड में बारिश का कहर, बेगुल नदी के कटाव से घर-पेड़ बहे, मंडराया खतरा |
    US आर्मी का रेस्ट-रिलेक्स... पहले पटाया जाते हैं, फिर HIV टेस्ट भी होता है! |
    राजस्थान में टिकट के लिए केंद्रीय मंत्री के गले लग फूट-फूटकर रोए बीजेपी कार्यकर्ता, उधर कांग्रेस नेता के साथ मारपीट |
    Special Trains: अब सबको मिलेगी सीट! रेलवे चला रही 262 स्पेशल ट्रेनें, जानिए वजह
    Advertisement