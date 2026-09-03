Swine Flu : क्या बिना बुखार आए भी हो सकता है स्वाइन फ्लू, कैसे दिखते हैं लक्षण

देश के कई राज्यों में स्वाइन फलू के केस बढ़ रहे हैं. इसमें अधिकतर लोगों को बुखार आता है, लेकिन क्या स्वाइन फ्लू बिना बुखार के भी हो सकता है. यानी क्या बुखार नहीं है और दूसरे लक्षण है तो ये स्वाइन फ्लू हो सकता है? डॉक्टर बताते हैं कि स्वाइन फ्लू में खांसी- जुकाम शरीर में दर्द होता है. कुछ लोगों में संक्रमण बहुत हल्का हो सकता है, जबकि कुछ लोगों में कोई लक्षण ही नहीं दिखता है. यह सब व्यक्ति की इम्यूनिटी पर निर्भर करता है.

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डॉक्टरों के मुताबिक, हर संक्रमित व्यक्ति में स्वाइन फ्लू के सभी लक्षण दिखाई दें, यह जरूरी नहीं है. केवल बुखार आ रहा है या नहीं यह देखकर ये तय नहीं किया जा सकता कि किसी व्यक्ति को H1N1 है या नहीं. दिल्ली के आरएमएल हॉस्पिटल में मेडिसिन विभाग में डायरेक्टर प्रोफेसर डॉ. सुभाष गिरि ने इस बारे में बताया है. वह कहते हैं कि स्वाइन फ्लू में बुखार आम लक्षण है, लेकिन यह हर मरीज में हो ये जरूरी नहीं है. इसलिए अगर बुखार नहीं है, लेकिन अचानक बहुत ज्यादा थकान, सूखी खांसी, गले में खराश या शरीर में दर्द शुरू हुआ है, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.

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किन लक्षणों पर ध्यान दें?

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H1N1 में खांसी, गले में खराश, नाक बहना या बंद होना, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द और कमजोरी जैसे लक्षण हो सकते हैं. कई बार शुरुआत में लक्षण इतने हल्के होते हैं कि व्यक्ति इसे मौसम बदलने या सामान्य वायरल इंफेक्शन समझ लेता है. हालांकि, इन लक्षणों से अकेले H1N1 की पुष्टि नहीं की जा सकती। जरूरत पड़ने पर डॉक्टर जांच और टेस्ट की सलाह दे सकते हैं. हालांकि अगर बुखार नहीं है और दूसरे लक्षण भी दो से तीन दिन में खुद ही ठीक हो रहे हैं तो फिर चिंता की कोई बात नहीं है. स्वाइन फ्लू या इस समय अगर कोई भी वायरल इंफेक्शन हो रहा है तो कुछ गंभीर लक्षणों पर अस्पताल जाना चाहिए.

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सांस लेने में परेशानी को हल्के में न लें

डॉ. सुभाष कहते हैं कि अगर बुखार नहीं है, लेकिन अचानक बहुत ज्यादा थकान, सूखी खांसी, गले में खराश या शरीर में दर्द शुरू हुआ है साथ में सांस लेने में परेशानी भी हो रही है तो हल्के में न लें. इस स्थिति में तुरंत अस्पताल जाना जरूरी है.

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