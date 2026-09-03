मूंछों पर ताव देने वाले मैनपुरी CO पर अखिलेश यादव का पलटवार, बोले- हम निलंबन की मांग नहीं करेंगे, क्योंकि...

उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में तैनात सीओ सिटी अशोक सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. मैनपुरी के पोस्टमार्टम हाउस में एलाऊ थाना क्षेत्र में हुई हत्या के बाद परिजनों से बातचीत के दौरान यह घटना हुई. जब कुछ लोग उनका वीडियो बनाने लगे तो पहले उन्होंने मना किया, लेकिन न मानने पर उन्होंने गुस्से में मूंछों पर ताव देते हुए कहा कि वीडियो बनाकर अखिलेश यादव को भेज देना. जून 2026 में औरैया से ट्रांसफर होकर आए मूल रूप से आजमगढ़ निवासी अशोक सिंह के इस बयान पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर हमला बोला है.

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अखिलेश यादव ने एक्स पर साधा निशाना

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वीडियो शेयर करते हुए एक्स पर लिखा कि सिर पर सत्ता-सजातीय हाथ होने की वजह से इनकी मूंछों पर ताव है. उन्होंने लिखा कि ऐसे लोगों से इंसाफ की उम्मीद नहीं की जा सकती, लेकिन अब यह कुछ दिनों की बात है क्योंकि बदलाव दस्तक दे रहा है.

ट्रक कंडक्टर की हत्या के बाद हुआ विवाद

एलाऊ थाना क्षेत्र के संतोष नगर गांव में शराब के ठेके के सामने हमलावरों ने ट्रक रोककर फायरिंग कर दी थी. इस वारदात में ट्रक कंडक्टर की मौके पर मौत हो गई और चालक घायल हो गया. शव को पोस्टमार्टम हाउस लाया गया था, जहां सीओ सिटी परिजनों से बात कर रहे थे.

अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा-

सिर पर ‘सत्ता-सजातीय’ हाथ है

इसीलिए इनकी मूंछों पर ताव है

ऐस लोगों से क्या होना इंसाफ़ है

पर अब ये कुछ दिनों की बात है

क्योंकि दस्तक दे रहा बदलाव है... हम निलंबन की मांग नहीं करेंगे!

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