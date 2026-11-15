scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'भारत आगे बढ़ रहा, लेकिन ग्लोबल ताकतें नहीं चाहतीं कि देश महान बने', बोले मोहन भागवत

मोहन भागवत ने कहा कि भारत सभी की उम्मीदों का खजाना है. लेकिन दुनिया की स्थिति बहुत अजीब है. अपने स्वार्थी कारणों से वे यह नहीं चाहते कि भारत महान बने. उन्होंने कहा कि भारत आगे बढ़ रहा है, छोटी पहचानों को बड़ा दिखाकर और लोगों के बीच संघर्ष भड़काकर फूट डालने की कोशिशें हो रही हैं.

Advertisement
X
मोहन भागवत ने कहा- भारत सभी की उम्मीदों का खजाना है. (Photo: ITG)
मोहन भागवत ने कहा- भारत सभी की उम्मीदों का खजाना है. (Photo: ITG)

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत ने रविवार को कहा कि छोटी पहचानों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने और आंतरिक संघर्ष भड़काकर भारत को बांटने की कोशिशें की जा रही हैं. उन्होंने इन कोशिशों की तुलना ब्रिटिश शासन की फूट डालो और राज करो की राजनीति से की.

शिकारपुरा स्थित राजाराम आश्रम में आरएसएस जोधपुर प्रांत के 'मरु निनाद-2026' घोष शिविर को संबोधित करते हुए भागवत ने कहा, 'आज भारत सही दिशा में आगे बढ़ रहा है, लेकिन कुछ ग्लोबल ताकतें नहीं चाहतीं कि देश महान बने.'

भागवत ने कहा, 'भारत सभी की उम्मीदों का खजाना है. लेकिन दुनिया की स्थिति बहुत अजीब है. अपने स्वार्थी कारणों से वे यह नहीं चाहते कि भारत महान बने. जैसे-जैसे भारत आगे बढ़ रहा है, छोटी पहचानों को बड़ा दिखाकर और लोगों के बीच संघर्ष भड़काकर फूट डालने की कोशिशें हो रही हैं.'

समाज से एकजुट रहने की अपील करते हुए भागवत ने स्वार्थ, तुच्छ मतभेदों और अहंकार को त्यागने, धर्म और राष्ट्र सेवा पर आधारित संगठित जीवन बनाने की जरूरत पर जोर दिया.

यह भी पढ़ें: मुसलमानों को भारत से निकालना हिंदुत्व नहीं, सभी रास्ते ईश्वर की तरफ जाते हैं...', न्यूयॉर्क में बोले मोहन भागवत

Advertisement

महाभारत का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि 11 अक्षौहिणी की बड़ी सेना और भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण और अश्वत्थामा जैसे दिग्गजों के होने के बावजूद कौरव आंतरिक कलह के कारण हार गए, जबकि पांडवों ने 7 अक्षौहिणी सेना के साथ जीत हासिल की क्योंकि वे एकजुट रहे और सद्भाव बनाए रखने के लिए आपसी विवादों को सुलझाया.

जमीनी स्तर के नेतृत्व के महत्व पर जोर देते हुए भागवत ने कहा कि समाज भरोसेमंद बुज़ुर्गों और आदर्शों का अनुसरण करता है.

उन्होंने कहा कि हर गांव, गली और मोहल्ले में शुद्ध चरित्र वाले 25 से 100 निस्वार्थ लोगों की जरूरत है, जो सुख-दुख में लोगों के साथ खड़े रहें और देश के प्रति समर्पित हों.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    'किसी के बाप हिंदुस्तान थोड़ी...', इंदौर में दिलजीत दोसांझ ने पढ़ा राहत इंदौरी का शेर, विरोधियों को दिया जवाब |
    छठी मइया से मांगी थी अपनों की लंबी उम्र, तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने उजाड़ दिए दो परिवार |
    भूपेश बघेल के बेटे के 61 करोड़ के 355 प्लॉट जब्त, शराब घोटाले में ED का बड़ा एक्शन |
    पंजाब में हरभजन सिंह, राघव चड्डा और एच एस फुल्का को BJP ने दी बड़ी जिम्मेदारी, मेनिफेस्टो कमेटी में दी जगह |
    गुरुग्राम में प्राइवेट कंपनी चला रही थी इंटरनेशनल सेक्स रैकेट, जांच के लिए पुलिस ने बनाई SIT |
    सर्दियों में भूलकर भी न लगाएं फूलों वाले ये 4 पौधे, ठंड और पाले से सूख जाएंगी पत्तियां |
    यूपी चुनाव 2027: एनडीए में सीट शेयरिंग पर छिड़ी रार, बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती |
    यूपी में दलित-मुस्लिम वोटों पर सियासी घमासान, बुलेटिन में देखें बड़ी खबरें |
    बिस्तर पर बीते 2-3 साल, यौन उत्पीड़न के इल्जाम से टूटे शरद कपूर, अब सोनू सूद करेंगे मदद! |
    पंजाब में भीषण सड़क हादसा, SUV और पिकअप की टक्कर में 5 की मौत, 9 अस्पताल में भर्ती
    Advertisement