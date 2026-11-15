'भारत आगे बढ़ रहा, लेकिन ग्लोबल ताकतें नहीं चाहतीं कि देश महान बने', बोले मोहन भागवत

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत ने रविवार को कहा कि छोटी पहचानों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने और आंतरिक संघर्ष भड़काकर भारत को बांटने की कोशिशें की जा रही हैं. उन्होंने इन कोशिशों की तुलना ब्रिटिश शासन की फूट डालो और राज करो की राजनीति से की.

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शिकारपुरा स्थित राजाराम आश्रम में आरएसएस जोधपुर प्रांत के 'मरु निनाद-2026' घोष शिविर को संबोधित करते हुए भागवत ने कहा, 'आज भारत सही दिशा में आगे बढ़ रहा है, लेकिन कुछ ग्लोबल ताकतें नहीं चाहतीं कि देश महान बने.'

भागवत ने कहा, 'भारत सभी की उम्मीदों का खजाना है. लेकिन दुनिया की स्थिति बहुत अजीब है. अपने स्वार्थी कारणों से वे यह नहीं चाहते कि भारत महान बने. जैसे-जैसे भारत आगे बढ़ रहा है, छोटी पहचानों को बड़ा दिखाकर और लोगों के बीच संघर्ष भड़काकर फूट डालने की कोशिशें हो रही हैं.'

समाज से एकजुट रहने की अपील करते हुए भागवत ने स्वार्थ, तुच्छ मतभेदों और अहंकार को त्यागने, धर्म और राष्ट्र सेवा पर आधारित संगठित जीवन बनाने की जरूरत पर जोर दिया.

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महाभारत का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि 11 अक्षौहिणी की बड़ी सेना और भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण और अश्वत्थामा जैसे दिग्गजों के होने के बावजूद कौरव आंतरिक कलह के कारण हार गए, जबकि पांडवों ने 7 अक्षौहिणी सेना के साथ जीत हासिल की क्योंकि वे एकजुट रहे और सद्भाव बनाए रखने के लिए आपसी विवादों को सुलझाया.

जमीनी स्तर के नेतृत्व के महत्व पर जोर देते हुए भागवत ने कहा कि समाज भरोसेमंद बुज़ुर्गों और आदर्शों का अनुसरण करता है.

उन्होंने कहा कि हर गांव, गली और मोहल्ले में शुद्ध चरित्र वाले 25 से 100 निस्वार्थ लोगों की जरूरत है, जो सुख-दुख में लोगों के साथ खड़े रहें और देश के प्रति समर्पित हों.

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