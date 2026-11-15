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'किसी के बाप हिंदुस्तान थोड़ी...', इंदौर में दिलजीत दोसांझ ने पढ़ा राहत इंदौरी का शेर, विरोधियों को दिया जवाब

सिंगर दिलजीत दोसांझ (Diljit Dosanjh) ने अपने 'AURA इंडिया टूर 2026' के तहत रविवार रात इंदौर में लाइव कॉन्सर्ट किया. उन्होंने मशहूर शायर राहत इंदौरी का एक शेर पढ़ा और बिना किसी का नाम लिए कॉन्‍सर्ट का विरोध करने वालों को जवाब दे दिया.

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दिलजीत का इंदौर में कॉन्सर्ट (Photo: Instagram/diljitdosanjh)
दिलजीत का इंदौर में कॉन्सर्ट (Photo: Instagram/diljitdosanjh)

मशहूर पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ का जादू इन दिनों अपने 'AURA इंडिया टूर 2026' के जरिए पूरे देश के सिर चढ़कर बोल रहा है. इसी सिलसिले में रविवार रात उन्होंने मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में एक धमाकेदार लाइव कॉन्सर्ट किया. हालांकि, जितना यह शो अपनी भव्यता को लेकर चर्चा में रहा, उतना ही इसके साथ विवाद और पाबंदियां भी जुड़ी रहीं.

शो से पहले बम से उड़ाने जैसी फर्जी धमकियों और प्रशासन की तमाम बंदिशों के बावजूद दिलजीत मंच पर उतरे और फैंस का दिल जीत लिया. इस दौरान उन्होंने दिवंगत शायर राहत इंदौरी के मशहूर शेर सुनाकर बिना किसी का नाम लिए अपने विरोधियों और आलोचकों को करारा जवाब दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है.

'महाकाल की धरती पर कोई नहीं रोक सकता'
इंदौर के 'डिलाइट दस्तूर' ग्राउंड में हुए इस कॉन्सर्ट की शुरुआत बेहद एनर्जेटिक अंदाज में हुई. मंच पर आते ही दिलजीत दोसांझ ने सबसे पहले फैंस से 'जय श्री महाकाल' का जयकारा लगवाया. उन्होंने जनता के बीच खुलकर कहा कि यह बाबा महाकाल की पवित्र नगरी है और यहां आने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता. दिलजीत ने अपने बेबाक अंदाज में कहा कि न तो वे पहले कभी डरे थे और न ही आज डरते हैं, और यह उन्हीं चाहने वालों की ताकत है जिसकी वजह से वे आज यहां खड़े होकर परफॉर्म कर रहे हैं.

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कॉन्सर्ट के दौरान दिलजीत ने इस बात का भी जिक्र किया कि उन्हें इंदौर आने से रोकने के लिए किस हद तक कोशिशें की गई थीं. उन्होंने फैंस से मुखातिब होते हुए कहा कि भले ही उन्हें रोकने की तमाम पाबंदियां लगाई गईं, लेकिन वे अपना वादा निभाने के लिए शहर पहुंचे हैं. गायक ने साफ कहा कि जब उन्होंने एक बार जनता से कह दिया था कि वे आएंगे, तो वे अपने शब्दों से पीछे नहीं हटे और तमाम बाधाओं को पार करते हुए आज सबके सामने खड़े हैं.

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राहत इंदौरी के शेरों से फूंकी जान
प्रशासन की तरफ से कॉन्सर्ट के दौरान कुछ पाबंदियां लगाई गई थीं और चार विशेष गाने न गाने की हिदायत दी गई थी, जिससे दिलजीत का गुस्सा मंच पर साफ झलका. उन्होंने इंदौर के ही महान और दिवंगत शायर राहत इंदौरी की मशहूर गजल के शेर सुनाकर महफिल का रुख ही बदल दिया. उन्होंने तंज कसते हुए कहा, 'ये नहीं गाना, वो नहीं गाना, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते... हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है.'

उन्होंने आगे की पंक्तियां दोहराते हुए कहा कि अगर कोई खिलाफ है तो होने दे, इससे कोई जान थोड़ी चली जाएगी, और यह सारा धुआं है आसमान थोड़ी है. दिलजीत ने 'दुश्मन भी कम नहीं लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है' और 'किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है' जैसी लाइनों के जरिए आलोचकों को तीखा संदेश दिया.

धमकियों के बीच शो की तैयारियां
गौरतलब है कि इंदौर में दिलजीत दोसांझ के इस मेगा कॉन्सर्ट से ठीक पहले सुरक्षा एजेंसियों और प्रशासन की नींद उड़ गई थी. कार्यक्रम को विफल करने के लिए शहर के मेयर कार्यालय, तीन बड़े बैंकों और तीन निजी विद्यालयों को ई-मेल भेजकर बम से उड़ाने की धमकियां दी गई थीं.  मामले की गहराई से जांच की और इन तमाम संदेशों को पहली नजर में पूरी तरह फर्जी करार दिया. इसके बाद ही कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच इस शो को हरी झंडी मिली थी.

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