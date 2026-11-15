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भूपेश बघेल के बेटे के 61 करोड़ के 355 प्लॉट जब्त, शराब घोटाले में ED का बड़ा एक्शन

शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED ने दुर्ग जिले के कुम्हारी स्थित विट्ठल ग्रीन्स के 355 प्लॉटों पर कब्जे की कार्रवाई की है. इनकी अनुमानित कीमत करीब 61 करोड़ रुपये बताई गई है. ये संपत्तियां पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल से जुड़ी बताई जा रही हैं. कार्रवाई पर भूपेश बघेल ने सवाल उठाए हैं.

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छत्तीसगढ़ शराब घोटाले की जांच के तहत चैतन्य बघेल से जुड़ी संपत्तियों पर ED ने कार्रवाई की है. (File Photo-ITG)
छत्तीसगढ़ शराब घोटाले की जांच के तहत चैतन्य बघेल से जुड़ी संपत्तियों पर ED ने कार्रवाई की है. (File Photo-ITG)

छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई की है. एजेंसी ने दुर्ग जिले के कुम्हारी स्थित रियल एस्टेट प्रोजेक्ट विट्ठल ग्रीन्स के 355 प्लॉटों पर कब्जा लिया है. इन संपत्तियों की अनुमानित कीमत करीब 61 करोड़ रुपये बताई गई है. ये प्लॉट पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल से जुड़े बताए जा रहे हैं.

दरअसल, ED की टीम शनिवार दोपहर करीब 3 बजे विट्ठल ग्रीन्स पहुंची. कार्रवाई के बाद कॉलोनी के मुख्य गेट पर नोटिस चस्पा किया गया. साथ ही जब्त किए गए प्लॉटों की जानकारी वाला बोर्ड भी लगाया गया.

385 में से 355 प्लॉटों पर कार्रवाई

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मौके पर मौजूद ED अधिकारियों ने बताया कि विट्ठल ग्रीन्स में कुल 385 प्लॉट हैं. इनमें से 30 प्लॉट पहले ही बिक चुके हैं. इसलिए उन्हें इस कार्रवाई से अलग रखा गया. बाकी 355 प्लॉटों पर एजेंसी ने कब्जा लिया है. जब्त संपत्तियों में एक व्यावसायिक प्लॉट भी शामिल है.

इन सभी संपत्तियों की अनुमानित कीमत करीब 61 करोड़ रुपये बताई गई है. नोटिस में कब्जे में ली गई संपत्तियों और संबंधित प्लॉटों का विवरण दर्ज किया गया है.

यह भी पढ़ें: 'हमारी कार पर फेंका गया एसिड...', असम में भूपेश बघेल और गौरव गोगोई के काफिले पर हमला

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क्या है शराब घोटाले का मामला?

यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ में करीब 2,883 करोड़ रुपये से अधिक के शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की गई है. दरअसल, ED का आरोप है कि शराब घोटाले से हासिल अवैध रकम का इस्तेमाल संपत्तियां खरीदने में किया गया. एजेंसी इसी आरोप की जांच कर रही है.

जांच एजेंसी के मुताबिक, कथित घोटाले का संबंध 2019 से 2023 के बीच के समय से है. यह अवधि छत्तीसगढ़ में पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल की है. हालांकि, घोटाले और संपत्तियों से जुड़े आरोपों पर अंतिम फैसला अदालत में होना है.

भूपेश बघेल ने ED की कार्रवाई पर उठाए सवाल

ED की कार्रवाई के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एजेंसी पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि ED के पास कोई काम नहीं है और खबरों में बने रहने के लिए इस तरह की कार्रवाई की गई है.

यह भी पढ़ें: कांग्रेस का बड़ा फेरबदल, अंदरूनी कलह के बीच भूपेश बघेल को पंजाब से हटाया, सचिन पायलट को जिम्मेदारी

बघेल ने दावा किया कि इस मामले में कोर्ट पहले ही संपत्तियों को सीज करने के संबंध में निर्देश दे चुकी है. उन्होंने कहा कि इस आदेश के खिलाफ वे ट्रिब्यूनल गए हैं और अगले दिन वहां सुनवाई होनी है. बघेल के मुताबिक, सुनवाई से पहले जल्दबाजी में यह कार्रवाई की गई.

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उन्होंने आरोप लगाया कि ED उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रही है. फिलहाल इस कार्रवाई और ED के आरोपों पर संबंधित पक्ष की कानूनी प्रक्रिया जारी है.
 

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