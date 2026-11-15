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गुरुग्राम में प्राइवेट कंपनी चला रही थी इंटरनेशनल सेक्स रैकेट, जांच के लिए पुलिस ने बनाई SIT

गुरुग्राम पुलिस ने निजी कंपनी द्वारा कथित तौर पर चलाए जा रहे इंटरनेशनल सेक्स रैकेट की जांच के लिए SIT गठित की है. मामले में कंपनी के निदेशक और आठ सहयोगियों को नोटिस दिया गया है. NGO ने विदेशी महिलाओं को जबरन वेश्यावृत्ति में धकेलने और नाबालिगों के शोषण की आशंका जताई है.

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गुरुग्राम में इंटरनेशनल सेक्स रैकेट की जांच के लिए SIT गठित.(Representative Image))
गुरुग्राम में इंटरनेशनल सेक्स रैकेट की जांच के लिए SIT गठित.(Representative Image))

गुरुग्राम पुलिस ने शहर में एक निजी कंपनी द्वारा कथित तौर पर चलाए जा रहे इंटरनेशनल सेक्स रैकेट की जांच के लिए विशेष जांच टीम (SIT) का गठन किया है. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी.

पुलिस के मुताबिक, मामले में कंपनी के निदेशक और उनके आठ सहयोगियों को नोटिस जारी किया गया है. जांच की जिम्मेदारी उद्योग क्षेत्र के सहायक पुलिस आयुक्त (ACP) यशवंत को सौंपी गई है. पुलिस अधिकारी ने कहा कि शिकायत में लगाए गए आरोपों की पुष्टि SIT की जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी.

पुलिस की यह कार्रवाई एक NGO की शिकायत के बाद हुई है. NGO ने सितंबर में कुछ सबूतों के साथ शिकायत देकर शहर में कथित इंटरनेशनल सेक्स नेटवर्क चलाए जाने का आरोप लगाया था. शिकायत में कहा गया कि रूस, ट्यूनीशिया और दुबई समेत कई विदेशी देशों की महिलाओं को जबरन वेश्यावृत्ति में धकेला जा रहा है.

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अलग- अलग देशों से महिलाओं को लाया जाता था

शिकायत के मुताबिक, एक नेटवर्क के जरिए अलग-अलग देशों से महिलाओं को लाया जाता था. इसके बाद उन्हें कंपनी की अलग-अलग रेजिडेंशियल सोसाइटी और उससे जुड़ी अन्य संपत्तियों में रखा जाता था, जहां कथित तौर पर उन्हें वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर किया जाता था. NGO ने कुछ महिलाओं की उम्र को लेकर भी चिंता जताई है. शिकायत में आशंका जताई गई है कि इनमें नाबालिगों का भी शोषण किया गया हो सकता है.

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NGO ने अपनी शिकायत में सोहना सिटी थाने में 2023 और 2024 में दर्ज दो मामलों का भी जिक्र किया है. NGO का दावा है कि इन मामलों में गिरफ्तार आरोपियों के मोबाइल फोन और लैपटॉप से बरामद डिजिटल डेटा एक बड़े नेटवर्क से जुड़ी गतिविधियों की ओर इशारा करता है. शिकायत के मुताबिक, इन दोनों मामलों में कथित तौर पर सरकारी अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए सेक्स सेवाओं का इस्तेमाल किया गया था. पुलिस अब SIT के जरिए इन सभी आरोपों की जांच कर रही है.

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