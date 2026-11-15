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छठी मइया से मांगी थी अपनों की लंबी उम्र, तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने उजाड़ दिए दो परिवार

छठ की रौनक के बीच बेतिया के लालसरैया चौक पर तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने कहर बरपा दिया. बाइक से हुई जोरदार टक्कर में सात लोग घायल हो गए. सभी को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन इलाज के दौरान दो युवकों की मौत हो गई. दोनों दुआर देवी चौक के रहने वाले थे. त्योहार की खुशियां देखते ही देखते मातम में बदल गईं.

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बेतिया में छठ के दिन भीषण हादसा.(Photo: Screengrab)
बेतिया में छठ के दिन भीषण हादसा.(Photo: Screengrab)

बिहार के बेतिया में छठ पर्व की खुशियों के बीच एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने ऐसा कहर बरपाया कि दो परिवारों की खुशियां मातम में बदल गईं. मझौलिया थाना क्षेत्र के लालसरैया चौक पर स्कॉर्पियो और बाइक के बीच जोरदार टक्कर हो गई. इस भीषण हादसे में सात लोग घायल हो गए. सभी को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उपचार के दौरान दो युवकों की मौत हो गई. हादसे की खबर मिलते ही मृतकों के परिवारों में कोहराम मच गया.

यह दुर्घटना बेतिया-मोतिहारी मुख्य मार्ग पर एनएच-727 स्थित लालसरैया चौक पर देर शाम हुई. बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार स्कॉर्पियो और बाइक के बीच आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि आसपास मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई. सड़क पर घायल पड़े लोगों को देखकर स्थानीय लोग मदद के लिए दौड़े और कुछ ही देर में घटनास्थल पर भीड़ जुट गई.

यह भी पढ़ें: छठ घाटों पर चप्पे-चप्पे की होगी निगरानी, बेतिया में सुरक्षा से लेकर ट्रैफिक तक का खास इंतजाम

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हादसे में घायल लोगों की पहचान लालसरैया पंचायत के वार्ड संख्या-8 निवासी अशोक चौधरी, ललिता चौधरी, आराध्या चौधरी, अनन्या चौधरी, विनोद चंद्रशील, मोहम्मद ओसामा और सोनू आलम के रूप में हुई है. सूचना मिलते ही मझौलिया थानाध्यक्ष अमर कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को बेहतर इलाज के लिए जीएमसीएच, बेतिया भेजा गया.

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इलाज के दौरान दो युवकों ने तोड़ा दम, दुआर देवी चौक के रहने वाले थे मृतक

हादसे के बाद घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी जान बचाने की कोशिश की. हालांकि, इलाज के दौरान दो युवकों की मौत हो गई. दोनों बेतिया के दुआर देवी चौक के रहने वाले थे. उनके निधन की खबर मिलते ही परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. घर में छठ पर्व की तैयारियों के बीच अचानक मातम छा गया.

जिन परिवारों को अपने अपनों के साथ त्योहार मनाने का इंतजार था, उन्हें अब उनके हमेशा के लिए बिछड़ने का दर्द झेलना पड़ रहा है. जिन घरों में छठी मइया से परिवार की सुख-समृद्धि और लंबी उम्र की कामना की जा रही थी, वहां अब चीख-पुकार गूंज रही है.

छठ की खुशियों के बीच पसरा मातम, पुलिस ने जब्त किए दोनों वाहन

छठ पर्व के दौरान लालसरैया चौक पर हुए इस हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर दिया है. घाटों पर जहां छठी मइया के गीत गूंज रहे थे और व्रती महिलाएं भगवान भास्कर को अर्घ्य देने की तैयारी कर रही थीं, वहीं दो परिवारों के घरों में अपनों को खोने का गम छा गया. एक सड़क हादसे ने त्योहार की खुशियों को मातम में बदल दिया.

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इधर, दुर्घटना के बाद पुलिस ने क्षतिग्रस्त स्कॉर्पियो और बाइक को अपने कब्जे में ले लिया है. मझौलिया पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और हादसे के कारणों का पता लगाने में जुटी है.

छठ को परिवार, रिश्तों और अपनों की सलामती की कामना का पर्व माना जाता है. लेकिन लालसरैया में हुई इस दुर्घटना ने दो परिवारों की दुनिया उजाड़ दी. जिस त्योहार पर घरों में खुशियों के दीप जलने थे, उसी दौरान दो परिवारों के चिराग बुझ गए. इस घटना से पूरे इलाके में शोक का माहौल है.

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