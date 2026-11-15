पंजाब में हरभजन सिंह, राघव चड्डा और एच एस फुल्का को BJP ने दी बड़ी जिम्मेदारी, मेनिफेस्टो कमेटी में दी जगह

पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. पार्टी ने चुनावी रणनीति को धार देने के लिए राज्य में मेनिफेस्टो कमेटी और चार्जशीट कमेटी का गठन किया है. खास बात यह है कि मेनिफेस्टो कमेटी में पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह, राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा और वरिष्ठ वकील एचएस फुल्का को भी जगह दी गई है. इन नेताओं को पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र की तैयारी में अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है.

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पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने रविवार को दोनों कमेटियों के गठन का ऐलान किया. पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व राज्यसभा सांसद अविनाश राय खन्ना को मेनिफेस्टो कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है. इस 13 सदस्यीय कमेटी में राघव चड्ढा, हरभजन सिंह और एचएस फुल्का के अलावा मनप्रीत सिंह बादल, अश्वनी शर्मा, मनोरंजन कालिया, सोम प्रकाश, राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी, अश्वनी सेखड़ी, सतनाम सिंह संधू, राजिंदर गुप्ता और परमपाल कौर को शामिल किया गया है.

वहीं, बीजेपी ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ को चार्जशीट कमेटी की कमान सौंपी है. इस कमेटी में इकबाल सिंह लालपुरा, विजय सांपला, श्वेत मलिक, महारानी परनीत कौर, रवनीत सिंह बिट्टू, दिनेश बाबू, सुशील रिंकू, गेजा राम, विक्रमजीत सिंह साहनी, अशोक मित्तल, संदीप पाठक, एसएस चन्नी और जगमीत सिंह बराड़ को सदस्य बनाया गया है.

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इन नियुक्तियों में सबसे ज्यादा चर्चा उन नेताओं की है, जो पहले आम आदमी पार्टी (AAP) से जुड़े रहे हैं. राघव चड्ढा, हरभजन सिंह और राजिंदर गुप्ता को मेनिफेस्टो कमेटी में जगह मिली है. वहीं, संदीप पाठक, अशोक मित्तल और विक्रमजीत सिंह साहनी चार्जशीट कमेटी में शामिल हैं. ये सभी उन राज्यसभा सांसदों में शामिल थे, जिन्होंने अप्रैल 2026 में AAP छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था.

बीजेपी के मुताबिक, मेनिफेस्टो कमेटी पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र तैयार करेगी, जबकि चार्जशीट कमेटी को अलग जिम्मेदारी दी गई है. पार्टी अध्यक्ष ने संकेत दिया है कि आने वाले दिनों में कुछ और महत्वपूर्ण कमेटियों का गठन किया जाएगा. पंजाब में 2027 की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं.

पहले AAP के रणनीतिकार अब बीजेपी के मैनिफेस्टो को देंगे धार

आम आदमी पार्टी के शुरुआती दौर से जुड़े रहे राघव चड्ढा कभी अरविंद केजरीवाल के करीबी और पार्टी के प्रमुख रणनीतिकार माने जाते थे. 2011 के अन्ना आंदोलन के दौरान वह AAP से जुड़े थे. 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत के पीछे उनकी रणनीति की अहम भूमिका मानी गई. वहीं, पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह ने क्रिकेट से संन्यास के बाद 2022 में AAP का दामन थामा था. पार्टी ने उन्हें पंजाब से राज्यसभा भेजा था.

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24 अप्रैल 2026 को दोनों ने AAP छोड़कर बीजेपी में शामिल होने का ऐलान कर दिया. राघव चड्ढा ने आरोप लगाया कि AAP अपने मूल सिद्धांतों और ईमानदार राजनीति के रास्ते से भटक गई है. उन्होंने बताया कि पार्टी के 10 में से 7 राज्यसभा सांसद बीजेपी में विलय कर रहे हैं. इन सात सांसदों में हरभजन सिंह भी शामिल थे. 27 अप्रैल को राज्यसभा सभापति ने इस विलय को औपचारिक मंजूरी दे दी.

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