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सर्दियों में भूलकर भी न लगाएं फूलों वाले ये 4 पौधे, ठंड और पाले से सूख जाएंगी पत्तियां

सर्दियों में घर की बालकनी या गार्डन में नए पौधे लगाने की सोच रहे हैं, तो जरा रुकिए! गुड़हल, बोगनवेलिया, सदाबहार और क्रोटन जैसे पौधों पर ठंड और पाले का बुरा असर पड़ सकता है. जानिए, सर्दियों में इन पौधों की देखभाल करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए.

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सर्दियों में कुछ पौधे सूख सकते हैं. (Photo: ITG)
सर्दियों में कुछ पौधे सूख सकते हैं. (Photo: ITG)

फूल-पौधे हर मौसम में अच्छे लगते हैं. लेकिन ये बात समझना भी जरूरी है कि हर मौसम के फूल-पौधे अलग-अलग होते हैं. सर्दियों का मौसम आते ही घर की बालकनी और गार्डन को हरा-भरा बनाने का मन करने लगता है. कई लोग इस मौसम में नर्सरी से नए-नए पौधे खरीदकर ले आते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर पौधा सर्दियों के मौसम के लिए सही नहीं होता? कुछ पौधों को ग्रोथ के लिए तेज धूप और गर्मी की जरूरत होती है. ऐसे में जब ठंड बढ़ती है और रात में पाला पड़ने लगता है, तो इनकी पत्तियां खराब होने लगती हैं. कई बार सही देखभाल के बावजूद पौधे धीरे-धीरे सूखने लगते हैं.

इसलिए अगर आप भी सर्दियों में अपने घर या बालकनी में नए पौधे लगाना सोच रहे हैं, तो पौधे खरीदने से पहले थोड़ा ध्यान रखें. माली के मुताबिक,  गुड़हल, बोगनवेलिया, सदाबहार और क्रोटन ऐसे कई पौधे हैं, जिन्हें ज्यादा ठंड पसंद नहीं होती. ठंड और पाले का असर इनकी सेहत पर पड़ सकता है. आइए जानते हैं इन चारों पौधों को सर्दियों में लगाने से क्यों बचना चाहिए. अगर आपने इन्हें लगा भी लिया तो भी ये सूख सकते हैं.

1. गुड़हल का पौधा: गुड़हल के पौधे पर जब बड़े-बड़े फूल आते हैं, तो वो बहुत ही खूबसूरत लगता है. लेकिन इस पर फूल तब आते हैं, जब इसे अच्छी धूप लगे और मौसम गर्म हो. ऐसे में कह सकते हैं कि गुड़हल के पौधे को गर्मी का मौसम पसंद होता है. लेकिन सर्दियों में टेंपरेचर गिरने पर इसकी ग्रोथ धीमी हो सकती है. ज्यादा ठंड और पाले के कारण इसकी पत्तियां मुरझाने लगती हैं और कोमल टहनियों को भी नुकसान पहुंच सकता है. इसलिए कड़ाके की ठंड के दौरान इसे खुले में लगाने से बचना चाहिए.

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2. बोगनवेलिया का पौधा: बोगनवेलिया अपने रंग-बिरंगे फूलों से गार्डन और बालकनी की खूबसूरती बढ़ा देता है. यह पौधा अच्छी धूप में अच्छे तरीके से बढ़ता है. हालांकि, ज्यादा ठंड और पाला इसकी सेहत पर असर डाल सकते हैं. ठंडी हवाओं के कॉन्टैक्ट में रहने से इसकी पत्तियां खराब हो सकती हैं और नई टहनियों की ग्रोथ पर भी बुरा असर पड़ सकता है. ऐसे में सर्दियों में इसे खुले और ठंडे स्थान पर नया लगाने से बचें.

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3. सदाबहार का पौधा: सदाबहार का पौधा अपने छोटे और खूबसूरत फूलों के लिए पसंद किया जाता है. आमतौर पर यह पौधा गर्म मौसम में अच्छी तरह बढ़ता है. टेंपरेचर बहुत कम होने पर इसकी ग्रोथ पर बुरा असर हो सकता है. ठंड और पाले के कारण पौधे की पत्तियां और कुछ हिस्से खराब होने का खतरा रहता है. इसलिए सर्दियों में इसे लगाने से पहले अपने इलाके के टेंपरेचर का ध्यान रखना जरूरी है.

4. क्रोटन का पौधा: क्रोटन अपने रंग-बिरंगे पत्तों के कारण घरों में काफी पसंद किया जाता है. इसकी पत्तियां हरे, पीले, लाल और नारंगी रंगों का खूबसूरत कॉम्बिनेशन दिखाती हैं. लेकिन यह पौधा ठंड के प्रति सेंसिटिव होता है. जैसे-जैसे सर्दी बढ़ती है, वैसे-वैसे इसकी पत्तियां मुरझाने और खराब होने लगती हैं. खासकर जब पौधे को सीधे ठंडी हवा लगती है, तो उसे ज्यादा नुकसान हो सकता है.

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पाला पड़ने से पौधों को कैसे पहुंचता है नुकसान?
सर्दियों में सिर्फ ठंडी हवा ही नहीं, बल्कि रात के समय पड़ने वाला पाला भी पौधों के लिए नुकसानदायक हो सकता है. जब टेंपरेचर बहुत ज्यादा घट चला जाता है, तो इसकी पत्तियों और टहनियों पर पाले का असर दिखाई देने लगता है. इससे पत्तियां झुलसी हुई नजर आ सकती हैं और उनका रंग भी बदलने लगता है.

ज्यादा ठंड पड़ने पर पौधों की बढ़त रुक सकती है. अगर लंबे समय तक पौधे इसी तरह ठंड और पाले में रहें, तो वे धीरे-धीरे कमजोर होकर सूख भी सकते हैं. इसलिए सर्दियों में गार्डनिंग करते समय पौधों की जरूरतों और मौसम का ध्यान रखना बहुत जरूरी है.

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