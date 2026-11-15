बिस्तर पर बीते 2-3 साल, यौन उत्पीड़न के इल्जाम से टूटे शरद कपूर, अब सोनू सूद करेंगे मदद!

शरद कपूर स्वास्थ्य समस्याओं और डिप्रेशन के कारण पिछले कुछ सालों से काम से दूर रहने के बाद, अब एक्टिंग में वापसी करना चाहते हैं. शाहरुख खान की फिल्म 'जोश' में प्रकाश शर्मा का किरदार निभाने के लिए मशहूर इस एक्टर ने फिल्म इंडस्ट्री से अपील की है कि वे उन्हें अपने प्रोजेक्ट्स में मौका दें. उन्होंने साफ किया है कि उन्हें काम की तलाश है, न कि किसी आर्थिक मदद की.

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हाल ही में, शरद कपूर तब चर्चा में आए जब उनके चार पालतू कुत्तों से अलग होने का एक वीडियो वायरल हो गया. अपनी खराब सेहत के कारण वे अपने कुत्तों - जोश, रेबेल, स्टार और पैंथर - की देखभाल नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उन्होंने उन्हें एक एनिमल वेलफेयर सेंटर में भेज दिया. अब, वे फिर से अपने पैरों पर खड़े होकर शूटिंग सेट पर लौटना चाहते हैं.

शरद कपूर ने कहा काम चाहिए

रविवार को इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए एक वीडियो में, शरद ने फिल्म इंडस्ट्री के सीनियर लोगों से संपर्क किया. उन्होंने बताया कि वे एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं और उन्हें उनके सपोर्ट की जरूरत है. उनकी यह अपील उस खबर के एक दिन बाद आई है, जिसमें उनके चार कुत्तों को एनिमल वेलफेयर सेंटर भेजे जाने की बात सामने आई थी और जिसने सोशल मीडिया यूजर्स का ध्यान खींचा था.

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वीडियो में शरद ने कहा, 'जब कोई बिना किसी वजह के आप पर इल्जाम लगाता है, तो जाहिर है कि आपको बहुत दुख होता है. मैं डिप्रेशन में चला गया था. मेरा न तो काम करने का मन करता था और न ही किसी से मिलने का.'

माना जा रहा है कि वे 2024 में मुंबई पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज किए गए यौन उत्पीड़न के मामले की बात कर रहे थे. एक 32 वर्षीय एक्ट्रेस और प्रोड्यूसर ने उन पर गलत तरीके से छूने का आरोप लगाया था. उन्होंने आगे कहा, 'लेकिन अब, मैंने फैसला कर लिया है. मैं फिल्म इंडस्ट्री से अपील करता हूं कि कृपया मेरी मदद करें. चाहे जो भी आर्थिक संकट हो, मैं काम करके उससे बाहर निकलना चाहता हूं.'

एक्टर ने यह भी बताया कि वे पिछले दो-तीन सालों से बिस्तर पर ही हैं. अपने परिवार से मिलने वाले सपोर्ट के बारे में शरद ने कहा कि वे कभी-कभार फोन करके उनका हाल-चाल ले लेते हैं. उन्होंने सीनियर एक्टर्स के प्रति अपना सम्मान जाहिर करते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इस मुश्किल दौर में वे उनकी मदद के लिए आगे आएंगे. उन्होंने कहा, 'मुझे सच में आर्थिक, नैतिक और मानसिक मदद की जरूरत है. मैं अपने सभी सीनियर एक्टर्स का बहुत बड़ा फैन हूं. मैं हमेशा उन्हें ही अपना हीरो मानता हूं.'

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इस बीच, उनकी दोस्त हेमा चौधरी, जो मुंबई स्थित 'बेज़ुबान पब्लिक वेलफेयर ट्रस्ट' चलाती हैं, ने एक्टर की सेहत के बारे में जानकारी दी. उन्होंने बताया कि वह पिछले लगभग दो सालों से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं, जिसमें दिमाग से जुड़ी एक बीमारी और पैर का टूटना शामिल है. एक्ट्रेस जया भट्टाचार्य, जो उनका वीडियो वायरल होने के बाद उनसे मिलने गई थीं, उन्होंने भी एक क्लिप साझा की जिसमें अभिनेता ने अपनी स्थिति के बारे में बात की.

अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर चल रही अटकलों पर शरद ने स्पष्ट किया कि वह पैसों की मदद नहीं मांग रहे हैं. इसके बजाय, वह एक्टिंग में वापसी करना चाहते हैं और फिल्म जगत से कुछ समर्थन की उम्मीद कर रहे हैं.

वीडियो में उन्होंने कहा, 'मैं CINTAA (सिंटा) से अपील करना चाहता हूं कि मुझे अच्छे काम की तलाश है. मुझे आपके समर्थन की ज़रूरत है, और मुझे पता है कि आपने हमेशा अपने आस-पास के लोगों का साथ दिया है. मेरे लिए थोड़ा सा नैतिक समर्थन (moral support) भी काफी होगा.' उन्होंने आगे कहा, 'मैं एक बेहतरीन एक्टर हूं और आप लोग यह जानते हैं. पैसा कोई मुद्दा नहीं है. असल बात बस इतनी है कि मैं फिर से काम शुरू करना चाहता हूं.'

साल 2019 की फिल्म 'कैबरे' में आखिरी बार नजर आए शरद ने बताया कि पिछले दो-तीन सालों का ज्यादातर समय उन्हें बिस्तर पर ही बिताना पड़ा है. उन्होंने 2024 में अपने खिलाफ दर्ज हुए यौन उत्पीड़न के मामले से पड़े मानसिक असर के बारे में भी बात की. हालांकि, उन्होंने इन आरोपों से पहले ही इनकार कर दिया है. एक्टर ने बताया कि इन आरोपों ने उनके मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर डाला, जिससे वह डिप्रेशन में चले गए और काम तथा सामाजिक मेलजोल से दूर हो गए.

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सोनू सूद करेंगे शरद कपूर की मदद

'फ्री प्रेस जर्नल' की रिपोर्ट के अनुसार, सोनू सूद, शरद कपूर को एक नए प्रोजेक्ट के जरिए फिल्मों में वापसी का मौका दे सकते हैं. सूत्रों ने बताया है कि सोनू ने शरद के लिए जरूरी मेडिकल सप्लाई का भी इंतजाम किया है.

फिल्म के स्टार सोनू सूद, शरद कपूर की सेहत के बारे में जानकारी ले रहे हैं और खुद उनकी स्थिति पर नजर रखे हुए हैं. गौरतलब है कि शरद कपूर की खराब सेहत के बारे में तब पता चला, जब सोशल मीडिया पर उनके और उनके चार पालतू कुत्तों के कुछ वीडियो वायरल हुए.

शरद कपूर का करियर

शरद कपूर ने 1996 में फिल्म 'दस्तक' से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी. इसके बाद वे 'लक्ष्य', 'LOC: कारगिल' और 'जय हो' जैसी फिल्मों में नजर आए. हालांकि, शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय बच्चन की फिल्म 'जोश' में विलेन 'प्रकाश शर्मा' के किरदार ने दर्शकों पर गहरी छाप छोड़ी. इस फिल्म में उनके काम के लिए उन्हें 'बेस्ट एक्टर इन ए नेगेटिव रोल' (नेगेटिव भूमिका में सर्वश्रेष्ठ एक्टर) के लिए फिल्मफेयर नॉमिनेशन भी मिला था. 2019 में आई फिल्म 'कैबरे' में वे आखिरी बार नजर आए थे.

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