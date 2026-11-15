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पंजाब में भीषण सड़क हादसा, SUV और पिकअप की टक्कर में 5 की मौत, 9 अस्पताल में भर्ती

शादी समारोह में शामिल होकर लौट रहे परिवार की खुशियां रास्ते में ही मातम में बदल गईं. पंजाब के फाजिल्का में गांव थेह कलंदर के पास SUV और पिकअप वैन की आमने-सामने टक्कर हो गई. हादसे में तीन मासूम बच्चों समेत पांच लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि नौ लोग घायल हो गए.

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हादसे में 9 लोग घायल.(Photo: AI-generated)
हादसे में 9 लोग घायल.(Photo: AI-generated)

पंजाब के फाजिल्का में एक भीषण सड़क हादसे में तीन मासूम बच्चों समेत पांच लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि नौ लोग घायल हो गए. हादसा गांव थेह कलंदर के पास हुआ, जहां एक एसयूवी और पिकअप वैन की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मौके पर चीख-पुकार मच गई. हादसे में जान गंवाने वालों में एक साल का बच्चा भी शामिल है.

जानकारी के मुताबिक, मृतकों के परिवार वाले फाजिल्का के अंतर्गत आने वाले गांव करनी खेड़ी के रहने वाले थे. वे जलालाबाद के गांव तिवाना कलां में एक शादी समारोह में शामिल होने गए थे. शादी में शामिल होने के बाद परिवार के लोग वापस लौट रहे थे. इसी दौरान गांव थेह कलंदर के पास उनकी एसयूवी सामने से आ रही पिकअप वैन से टकरा गई.

यह भी पढ़ें: पंजाब: फाजिल्का में पुलिस स्टेशन में धमाका, सुखबीर बादल का वार- न घर सुरक्षित, न थाना

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बताया जा रहा है कि पिकअप वैन जलालाबाद की तरफ से आ रही थी. दोनों वाहनों की सीधी भिड़ंत में पांच लोगों की जान चली गई. इनमें तीन छोटे बच्चे और दो अन्य व्यक्ति शामिल हैं. हादसे के बाद शादी की खुशियां मातम में बदल गईं और परिवारों में कोहराम मच गया.

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हादसे में 9 लोग घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती

दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई. स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से घायलों को एंबुलेंस के जरिए फाजिल्का के सिविल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है. हादसे में कुल नौ लोग घायल हुए हैं.

घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जरूरी कार्रवाई शुरू की. हादसे की खबर मिलते ही इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. मृतकों के परिवारों में मातम पसरा हुआ है.

विधायक नरेंद्र पाल सिंह सवना अस्पताल पहुंचे

हादसे की जानकारी मिलते ही फाजिल्का के विधायक नरेंद्र पाल सिंह सवना भी सिविल अस्पताल पहुंचे. उन्होंने वहां घायलों का हाल जाना. हादसे में घायल हुए सभी लोगों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

इस दर्दनाक दुर्घटना की पुष्टि फाजिल्का के एसपी सतेंद्र सिंह ने की है. पुलिस मामले की जानकारी जुटा रही है. शादी समारोह से लौट रहे परिवार के लिए यह सफर जिंदगी का सबसे दर्दनाक हादसा बन गया.

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