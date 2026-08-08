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जयपुर में स्कूल बस और स्कॉर्पियो की भीषण टक्कर, डेढ़ दर्जन बच्चे घायल, 9 को गंभीर हालत में किया गया रेफर

जयपुर के जोबनेर-महलां हाइवे पर आज शनिवार सुबह बड़ा हादसा हो गया. यहां सीमेंट फैक्ट्री के पास स्कूल बस और स्कॉर्पियो की आमने-सामने टक्कर हो गई. टक्कर के बाद दोनों वाहन सड़क पर पलट गए. हादसे में करीब डेढ़ दर्जन बच्चे घायल हुए हैं, जिनमें से 9 को गंभीर हालत में जयपुर के SMS अस्पताल रेफर किया गया है.

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गंभीर हालत में 9 बच्चों को किया गया रेफर. (Photo: Representational)
गंभीर हालत में 9 बच्चों को किया गया रेफर. (Photo: Representational)

जयपुर में शनिवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे ने हड़कंप मचा दिया. जोबनेर-महलां हाइवे पर सीमेंट फैक्ट्री के पास स्कूल बस और स्कॉर्पियो की आमने-सामने भिड़ंत हो गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों वाहन सड़क पर पलट गए. हादसे में करीब डेढ़ दर्जन स्कूली बच्चे घायल हुए हैं, जिनमें से 9 बच्चों को गंभीर हालत में जयपुर के SMS अस्पताल रेफर किया गया है.

घटना जयपुर के जोबनेर-महलां हाइवे पर हुई. एक तरफ स्कूल बस थी, जिसमें बच्चे सवार थे. दूसरी तरफ स्कॉर्पियो आ रही थी. दोनों की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हुई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों वाहन सड़क पर पलट गए. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. स्कूल बस के अंदर बच्चे फंस गए थे. किसी को चोट लगी थी, कोई घबराया हुआ था और किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक हुआ क्या है.

हादसे की सूचना मिलते ही जोबनेर पुलिस और एंबुलेंस की टीमें मौके पर पहुंचीं. रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया. दुर्घटनाग्रस्त बस और स्कॉर्पियो से बच्चों और दूसरे यात्रियों को बाहर निकाला गया. घायल बच्चों को तुरंत जोबनेर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया. हादसे में करीब डेढ़ दर्जन स्कूली बच्चे घायल हुए हैं.

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डॉक्टरों ने सभी घायलों की जांच की. इनमें से 9 बच्चों की हालत गंभीर बताई गई, जिसके बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए जयपुर के SMS अस्पताल रेफर कर दिया गया. बच्चों के जयपुर रेफर होने की खबर जैसे ही परिवारों तक पहुंची, परिजन अस्पताल पहुंचने लगे. किसी की नजर अपने बच्चे को तलाश रही थी, तो कोई डॉक्टरों से लगातार बच्चे की हालत पूछ रहा था।

जिस स्कॉर्पियो की स्कूल बस से टक्कर हुई, उसमें भी लोग सवार थे। उन्हें भी चोटें आई हैं, हालांकि उनकी चोटें मामूली बताई जा रही हैं. स्कॉर्पियो में सवार लोग चित्तौड़ से खाटूश्यामजी दर्शन के लिए जा रहे थे. हादसे के बाद पुलिस ने दोनों क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटवाया और हाइवे पर ट्रैफिक सामान्य कराया. शुरुआती तौर पर तेज रफ्तार को हादसे की वजह माना जा रहा है. पुलिस ने सभी पहलुओं की जांच शुरू कर दी है. फिलहाल बड़ी चिंता उन बच्चों की है, जिन्हें गंभीर हालत में जयपुर रेफर किया गया है. अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है, परिजन उनके जल्द ठीक होने की दुआ कर रहे हैं.

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