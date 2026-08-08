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Fridge Vastu: अकाउंट में नहीं टिकेगा पैसा! फ्रिज के ऊपर इस पौधे को रखने की ना करें भूल

Vastu Tips: क्या आप भी फ्रिज के ऊपर मनी प्लांट रखते हैं? वास्तु शास्त्र के अनुसार यह गलती आपको कंगाल बना सकती है. जानिए मनी प्लांट रखने की सही दिशा और नियम.

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वास्तु शास्त्र के जानकारों के मुताबिक, फ्रिज के ऊपर मनी प्लांट रखना शुभ नहीं माना जाता है
वास्तु शास्त्र के जानकारों के मुताबिक, फ्रिज के ऊपर मनी प्लांट रखना शुभ नहीं माना जाता है

Fridge Vastu:घर की साज-सज्जा और हरियाली के लिए लोग अक्सर अपने घरों में कई तरह के पौधे लगाते हैं. वास्तु शास्त्र में भी कुछ ऐसे पौधों का जिक्र किया गया है, जिन्हें घर में रखने से सुख-समृद्धि और धन की प्राप्ति होती है. ऐसा ही एक लोकप्रिय और शुभ पौधा है मनी प्लांट (Money Plant). बहुत से लोग घर में जगह की कमी या सुंदरता बढ़ाने के लिए मनी प्लांट को फ्रिज के ऊपर रख देते हैं. क्या आप भी ऐसा करते हैं? अगर हां, तो वास्तु के अनुसार इसके प्रभावों के बारे में जानना आपके लिए बेहद जरूरी है.

क्या फ्रिज के ऊपर मनी प्लांट रखना सही है?
वास्तु शास्त्र के जानकारों के मुताबिक, फ्रिज के ऊपर मनी प्लांट रखना शुभ नहीं माना जाता है. इसके पीछे मुख्य कारण यह है कि:

ऊर्जा का असंतुलन: मनी प्लांट को प्रकृति की शीतलता और शुक्र ग्रह से जोड़ा जाता है, जो धन और समृद्धि के कारक हैं. वहीं, फ्रिज एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो दिन-रात चलता है, जिससे लगातार गर्मी और विद्युत-चुंबकीय ऊर्जा (Electromagnetic Energy) निकलती रहती है. जब आप इस लकी पौधे को फ्रिज के ऊपर रखते हैं, तो मशीन की गर्मी और ऊर्जा से पौधे की प्राकृतिक ग्रोथ (विकास) रुक सकती है या वह खराब हो सकता है.

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नकारात्मक प्रभाव: वास्तु में इसे ऊर्जा का असंतुलन माना जाता है. ऐसा करने से फायदे के बजाय घर में आर्थिक तंगी, मानसिक तनाव और बरकत रुकने जैसी समस्याएं आ सकती हैं. इसलिए, फ्रिज के ऊपर इसे रखना अशुभ माना जाता है.

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धन और बरकत के लिए मनी प्लांट रखने की सही दिशा और स्थान
अगर आप चाहते हैं कि मनी प्लांट आपके घर में सचमुच पैसों की बरसात करे और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो, तो इसे इन सही जगहों पर रखें:

दक्षिण-पूर्व दिशा (आग्नेय कोण): वास्तु के अनुसार, मनी प्लांट को रखने के लिए सबसे उत्तम दिशा दक्षिण-पूर्व यानी आग्नेय कोण है. इस दिशा के देवता भगवान गणेश हैं, जो बाधाओं को दूर करते हैं, इस दिशा में रखा गया पौधा मां लक्ष्मी की कृपा दिलाता है.

उत्तर दिशा: मनी प्लांट को उत्तर दिशा में भी रखा जा सकता है, क्योंकि यह दिशा धन के देवता कुबेर जी की मानी जाती है. इससे घर में धन के नए स्रोत खुलते हैं.

घर के अंदर रखें: मनी प्लांट को हमेशा घर के अंदर या बालकनी में लगाएं, इसे कभी भी घर के मुख्य द्वार के बाहर नहीं रखना चाहिए.

इन बातों का भी रखें खास ख्याल
मनी प्लांट से पूरा लाभ पाने के लिए इसकी देखभाल करना भी बहुत जरूरी है:

बेल हमेशा ऊपर की तरफ हो: इस पौधे की बेल हमेशा ऊपर की तरफ बढ़नी चाहिए. ऊपर की ओर बढ़ता हुआ पौधा प्रगति और उन्नति का प्रतीक होता है. यदि इसकी बेल नीचे की ओर लटक रही है, तो उसे किसी धागे या सहारे से ऊपर की तरफ बांध दें.

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सूखी पत्तियां तुरंत हटाएं: यदि मनी प्लांट की पत्तियां पीली पड़ रही हैं या सूख रही हैं, तो उन्हें तुरंत कैंची से काटकर हटा देना चाहिए. घर में सूखे हुए पत्ते नकारात्मक ऊर्जा और आर्थिक तंगी को बढ़ावा देते हैं.

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