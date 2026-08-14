‘आज मेरा प्रिंस गया, कल किसी का न जाए...’ बिलखती मां बोली- बंद हो स्कूल

जयपुर के महाराणा प्रताप स्कूल में 12वीं कक्षा के छात्र प्रिंस सोनी की संदिग्ध मौत का मामला अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है. छात्र की मौत के बाद परिवार और स्थानीय लोगों में गहरा आक्रोश है. लोगों ने प्रिंस को न्याय दिलाने की मांग को लेकर सड़कों पर उतरकर अपना विरोध दर्ज कराया. परिजनों का आरोप है कि स्कूल की कैंटीन में पेटीज खाने के बाद प्रिंस की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी. कुछ ही देर में उसकी हालत गंभीर हो गई. इसके बाद 12वीं कक्षा के छात्र प्रिंस सोनी की मौत हो गई.

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प्रिंस की मौत के बाद से परिवार गहरे सदमे में है. परिजन और स्थानीय लोग अब उसकी मौत के असली कारण का पता लगाने और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं. प्रिंस की श्रद्धांजलि सभा के बाद बड़ी संख्या में लोग हाथों में मोमबत्तियां लेकर सड़कों पर उतर आए. लोगों ने स्कूल तक कैंडल मार्च निकाला. इस दौरान पूरे इलाके में प्रिंस को न्याय दिलाने की मांग को लेकर नारे लगाए गए.

कैंडल मार्च में शामिल लोगों ने हाथों में मोमबत्तियां लेकर प्रिंस को श्रद्धांजलि दी और उसके लिए न्याय की मांग की. लोगों का कहना था कि इस मामले की पूरी सच्चाई सामने आनी चाहिए और प्रिंस की मौत के असली कारण का जल्द खुलासा होना चाहिए. कैंडल मार्च के दौरान स्कूल प्रशासन के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की गई. प्रदर्शन कर रहे लोगों ने मामले की निष्पक्ष जांच कराने और यदि किसी स्तर पर लापरवाही सामने आती है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की.

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पेटीज खाने के बाद प्रिंस की तबीयत बिगड़ी

प्रिंस की मौत के बाद उसके परिजनों की ओर से स्कूल कैंटीन में पेटीज खाने के बाद तबीयत बिगड़ने का आरोप लगाया गया है. इसी वजह से मामले में स्कूल कैंटीन को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं. परिजनों का कहना है कि पेटीज खाने के बाद प्रिंस की तबीयत अचानक खराब हुई और उसकी हालत गंभीर हो गई. इसके बाद उसकी मौत हो गई. परिवार इस घटना की पूरी जांच चाहता है, ताकि यह पता चल सके कि आखिर प्रिंस की तबीयत क्यों बिगड़ी और उसकी मौत की वास्तविक वजह क्या थी.

हालांकि, उपलब्ध जानकारी के मुताबिक फिलहाल परिवार की ओर से आरोप लगाए गए हैं. मामले में मौत के असली कारण का खुलासा जांच के बाद ही हो सकेगा. प्रिंस की मौत के बाद हुए कैंडल मार्च में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए. लोगों ने कहा कि प्रिंस को न्याय मिलना चाहिए. परिजनों और स्थानीय लोगों का कहना है कि जब तक प्रिंस को न्याय नहीं मिलेगा, उनका संघर्ष जारी रहेगा.

लोगों ने प्रशासन से मांग की कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाए और मौत के पीछे की वास्तविक वजह जल्द सामने लाई जाए. यदि जांच में किसी स्तर पर लापरवाही सामने आती है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए. कैंडल मार्च के दौरान लोगों में प्रिंस की मौत को लेकर नाराजगी साफ दिखाई दी. लोगों ने मोमबत्तियां जलाकर छात्र को श्रद्धांजलि दी और उसके लिए न्याय की आवाज उठाई.

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मौत की वजह सामने आने का इंतजार

प्रिंस सोनी की मौत के बाद अब परिवार और स्थानीय लोगों को मामले की जांच के नतीजे का इंतजार है. परिजनों का आरोप है कि स्कूल की कैंटीन में पेटीज खाने के बाद प्रिंस की तबीयत बिगड़ी थी. इसके बाद उसकी हालत गंभीर हुई और उसकी मौत हो गई. इस घटना ने परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है. वहीं बड़ी संख्या में लोगों के सड़क पर उतरने के बाद मामला जनआक्रोश का रूप लेता नजर आ रहा है.

कैंडल मार्च में शामिल लोगों ने प्रशासन से जल्द से जल्द मौत की असली वजह सामने लाने की मांग की. लोगों ने कहा कि अगर किसी की लापरवाही सामने आती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. फिलहाल प्रिंस की मौत को लेकर परिवार और स्थानीय लोगों की न्याय की मांग तेज होती जा रही है. श्रद्धांजलि सभा के बाद निकले कैंडल मार्च में लोगों ने एकजुट होकर प्रिंस के लिए न्याय की आवाज उठाई. अब सभी की नजर मामले की जांच और मौत की वास्तविक वजह सामने आने पर है.



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