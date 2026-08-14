Hustle 5 में रैप के जरिए सुनाई लाइफ स्टोरी, कौन है ये सिंगर जो जीत रहा करोड़ों लोगों का दिल?

एमटीवी हसल एक ऐसा टैलेंट-बेस्ड रियलिटी शो है जिसने म्यूजिक इंडस्ट्री और पॉप कल्चर को कुछ बेहतरीन सिंगर्स-रैपर से नवाजा है. एम सी स्क्वायर, किंग, पैराडॉक्स- ये वो टैलेंट हैं जो आज अपने दम पर लाखों-करोड़ों लोगों के दिलों पर छा गए हैं. बादशाह के इस शो को ओटीटी पर काफी पसंद किया जाता है. अब इस शो से एक और चमकता सितारा निकलने वाला है.

और पढ़ें

बादशाह के शो पर चमका एक सितारा

हसल 5.0 में हरमीत नाम के एक देसी हिप-हॉप रैपर की एंट्री हुई है, जिसने सिंपल सी दिखने वाले लिरिक्स से कुछ ऐसा रैप करके बादशाह और बाकी जज के सामने पेश किया जिसे सुनकर सभी अपनी सीट से खड़े होकर तालियां बजाने लगे. हरमीत ने इस शो पर अपना डेब्यू किया था और आते ही छा भी गए थे. उन्होंने अपना 'झूठ' नाम से आया गाना जब स्टेज पर गाना शुरू किया, तो पहली कुछ लाइनों के बाद ही सबने अपना जजमेंट दे दिया था.

हरमीत का जो गाना था झूठ, वो उनकी असल जिंदगी में आईं परेशानियों, स्ट्रगल और उससे बचकर निकलने से प्रेरित था. इस गाने से वो जिंदगी की एक सच्चाई दिखाना चाह रहे थे, जिससे लोग अक्सर भागते हैं. उन्होंने सिर्फ अपनी ही नहीं, बल्कि कई लोगों जिंदगी का पूरा कच्चा-चिट्ठा इस कदर लिख डाला कि उसके लिरिक्स सभी से कनेक्ट हो गए. बादशाह ने तो ये तक कह डाला था कि उनका टैलेंट हर जगह तक पहुंचना चाहिए. हरमीत के लिखे गए गाने को सभी ने पसंद किया, क्योंकि उन्होंने उसमें ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जो लोगों के दिल को छू गया.

Advertisement

सोशल मीडिया पर हरमीत के परफॉरमेंस वाले वीडियो छाए हुए हैं. इस वीडियो के बाद उनकी सोशल मीडिया फैन फॉलोइंग भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है. लोग उनके टैलेंट की जमकर सराहना कर रहे हैं. अब देखना है कि इस शो में उनका सफर कितना लंबा होने वाला है. वैसे अगर आपको हरमीत की परफॉरमेंस देखनी है, तो आप ये शो जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं.

---- समाप्त ----