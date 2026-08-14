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'गलती मिले तो हो सजा', बेटी पर FIR के बाद बोले कर्नाटक के बीजेपी विधायक

कर्नाटक के बीजेपी विधायक बी सुरेश गौड़ा की बेटी ऐश्वर्या के खिलाफ महिला पुलिस अधिकारी के साथ अभद्रता के आरोप में केस हुआ है. विधायक ने बेटी के व्यवहार को लेकर सफाई दी है.

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महिला अधिकारी की शिकायत पर दर्ज हुआ केस (File Photo: ITG)
महिला अधिकारी की शिकायत पर दर्ज हुआ केस (File Photo: ITG)

कर्नाटक के मांड्या स्थित मारम्मा मंदिर में वीआईपी दर्शन को लेकर हुए विवाद में बात अब एफआईआर तक पहुंच गई है. पुलिस ने सूबे के मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के विधायक बी सुरेश गौड़ा की बेटी ऐश्वर्या के खिलाफ केस दर्ज किया है. ऐश्वर्या पर महिला पुलिस अधिकारी को गाली देने के आरोप में केस दर्ज किया गया है.

जानकारी के मुताबिक भीमा अमावस्या के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मारम्मा मंदिर पहुंचे थे. दर्शन करने बीजेपी विधायक बी सुरेश गौड़ा की बेटी ऐश्वर्या भी पहुंची थीं. ऐश्वर्या ने सीधे मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करने की कोशिश की. ड्यूटी पर तैनात महिला सब इंस्पेक्टर ने ऐश्वर्या को रोका और लाइन में खड़े होने को कहा. इसे लेकर विधायक की बेटी और एसआई के बीच तू-तू-मैं-मैं हो गई.

एसआई का आरोप है कि ऐश्वर्या ने खुद को विधायक की बेटी बताते हुए रोकने पर आपत्ति जताई, गालियां दीं. महिला अधिकारी ने विधायक की बेटी पर सिर पर मारने, धमकी देने और ड्यूटी में बाधा पहुंचाने का आरोप लगाते हुए शिकायत की है. महिला अधिकारी की शिकायत पर पुलिस ने ऐश्वर्या के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है.

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विधायक की बेटी ने भी दी शिकायत

महिला अधिकारी के बाद विधायक की बेटी ऐश्वर्या ने भी काउंटर कंप्लेंट दी है. हालांकि, ऐश्वर्या की शिकायत पर केस दर्ज नहीं हुआ है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. विधायक बी सुरेश गौड़ा ने अपनी बेटी के व्यवहार के लिए माफी मांगते हुए सफाई दी है. उन्होंने कहा कि ऐश्वर्या मंदिर में दो छोटे बच्चों के साथ गई थीं और बच्चों के कारण परेशानी न हो, इसलिए पुलिसकर्मी से थोड़ी देर के लिए अंदर जाने की अनुमति मांगी थी.

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बेटी के व्यवहार पर विधायक ने क्या कहा

बीजेपी विधायक ने दावा किया कि किसी और को आगे जाने दिया गया, उनकी बेटी ने देखा. इसके बाद विवाद बढ़ा. उन्होंने कहा कि सार्वजनिक जगह पर संयम जरूरी है. बेटी की गलती मिले, तो उसे सजा होनी चाहिए. सुरेश गौड़ा ने अधिकारियों से विभागीय जांच की मांग करते हुए कहा कि जो भी दोषी हो, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए.
 

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