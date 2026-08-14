Mahindra Scorpio Lifestyler: आ गया महिंद्रा का नया शेर, दमदार फीचर्स और Hilux से 12 लाख रुपये सस्ता

Mahindra Scorpio Lifestyler Launch: महिंद्रा ने आखिरकार उस गाड़ी से पर्दा उठा दिया है, जिसका इंतजार वो लोग कर रहे थें जिन्हें SUV से आगे कुछ अलग और दमदार चाहिए. नाम है Scorpio Lifestyler. स्कॉर्पियो-एन के मजबूत प्लेटफॉर्म पर बनी ये गाड़ी बाहर से जितनी रौबदार है, कीमत के मामले में उतनी ही चौंकाने वाली भी है. Toyota Hilux और Isuzu V-Cross जहां 25 लाख रुपये के पार से खेल शुरू करते हैं, वहीं महिंद्रा कह रही है कि उसकी नई पिकअप की एंट्री 19.79 लाख रुपये से भी नीचे होगी. यानी मुकाबला सिर्फ गाड़ी का नहीं है, बल्कि महिंद्रा ने सीधे कीमत के मोर्चे पर भी बिगुल बजा दिया है.

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Scorpio Lifestyler उसी लाइफ्स्टाइल पिकअप का प्रोडक्शन रेडी मॉडल है जिसे कंपनी द्वारा 2023 में बतौर ग्लोबल पिक-अप कॉन्सेप्ट दुनिया के सामने पेश किया गया था. Scorpio N वाले बॉडी-ऑन-फ्रेम प्लेटफॉर्म पर तैयार यह पिकअप ट्रक भारत में Toyota Hilux और Isuzu V-Cross जैसी गाड़ियों को सीधी टक्कर देगा. खास बात यह है कि महिंद्रा इसे अपने कम्पटीटर्स के मुकाबले काफी कम कीमत में ला रहा है. Hilux के मुकाबले इसकी कीमत तकरीबन 12 लाख रुपये सस्ती है. तो आइये देखें कैसी है नई Scorpio Lifestyler.

कीमत से बड़ा खेल

Mahindra का कहना है कि, लॉन्च के वक्त Scorpio Lifestyler की भारत में शुरुआती कीमत 19.79 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से कम होगी. फिलहाल कंपनी ने इस एसयूवी को केवल अनवील किया है और इसकी बिक्री अप्रैल 2027 तक शुरू होने की उम्मीद है. इस कीमत के साथ यह पिकअप ट्रक सीधे तौर पर Isuzu V-Cross और Toyota Hilux को टक्कर देगी, जिनकी शुरुआती कीमत क्रमश: 25.50 लाख रुपये और 31.99 लाख रुपये है.

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Mahindra Scorpio Lifestyler की बिक्री अप्रैल 2027 से शुरू होगी. Photo: ITG

कैसी है Scorpio Lifestyler

Scorpio Lifestyler को उसी बॉडी-ऑन-फ्रेम चेसिस पर तैयार किया गया है, जिस पर Scorpio N बेस्ड है. यानी इसे आप स्कॉर्पियो का ही भाई कह सकते हैं, हालांकि इसका अंदाज थोड़ा अलग हे. ये पिकअप एक ऑफरोडिंग व्हीकल है, जो ख़राब रास्तों पर भी आसानी से दौड़ सकती है. भारत के अलावा इसे कई ग्लोबल मार्केट में भी बेचा जाएगा. हालांकि, भारत के बाहर इसे Scorpio नाम के बजाय सिर्फ Lifestyler नाम से पेश किया जाएगा.

डिजाइन की बात करें तो Scorpio Lifestyler को काफी दमदार और रग्ड लुक दिया गया है. सामने की तरफ उंचे LED हेडलैंप दिए गए हैं, जिनमें L-शेप के DRL मिलते हैं. इसके अलावा चौड़े हनीकॉम्ब पैटर्न वाले ग्रिल पर क्रोम टच दिया गया है. बोनट के आगे Scorpio नाम लिखा गया है, जबकि नीचे दमदार स्किड प्लेट पर Mahindra की ब्रांडिंग दिखाई देती है. इसके अलावा मेश पैटर्न वाला एयर डैम और वर्टिकल LED फॉग लैंप इसके फ्रंट को और ज्यादा एग्रेसिव लुक देते हैं.

साइड प्रोफाइल में डबल-कैब बॉडी देखने को मिलती है. इसमें डुअल-टोन अलॉय व्हील के साथ ऑफ-रोड टायर, मोटी साइड क्लैडिंग, रूफ रेल्स और अलग डिजाइन वाली बेल्टलाइन दी गई है. पीछे की तरफ वर्टिकल LED टेल-लैंप मिलते हैं, जिनमें C-शेप के DRL दिए गए हैं. टेलगेट पर बड़े अक्षरों में Mahindra का नाम दिया गया है, जबकि नीचे का बंपर भी फ्रंट की तरह रग्ड डिजाइन में है.

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कैसा है पिकअप का केबिन

बाहर से बेहद मजबूत और ऑफ-रोड फोकस्ड दिखने वाली Scorpio Lifestyler का केबिन काफी प्रीमियम रखा गया है. डैशबोर्ड के बीच में पोर्ट्रेट स्टाइल का बड़ा इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन दिया गया है, जिसके दोनों तरफ AC वेंट्स हैं. इसके नीचे क्लाइमेट कंट्रोल पैनल और कई फिजिकल कंट्रोल्स दिए गए हैं. जो इसके केबिन को और भी दमदार बनाते हैं. फिजिकल कंट्रोल्स ऑफरोडिंग के दौरान इनके ऑपरेशन को और भी ज्यादा आसान बनाने में मदद करेंगे. ड्राइवर के सामने थ्री-स्पोक स्टीयरिंग व्हील के साथ डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले मिलेगा.

केबिन में कई एडवांस फीचर्स दिए गए हैं. जिनमें वायरलेस एप्पल कार प्ले और एंड्रॉयड ऑटो, डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और अलग-अलग टेरेन मोड शामिल हैं. पिकअप ट्रक को डेली लाइफ की ड्राइविंग के साथ ऑफ-रोड इस्तेमाल के लिए भी तैयार किया जाएगा. इसमें पैनारोमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट, सराउंड व्यू कैमरा, लेवल-2 ADAS, पुश बटन स्टार्ट/स्टॉप जैसे फीचर्स दिए जा सकते हैं.

Scorpio Lifestyler को कंपनी भारत के अलावा कई दूसरे देशों में भी एक्स्पोर्ट करेगी. Photo: ITG

इंजन और परफॉर्मेंस

इंजन की बात करें तो इसमें Scorpio N वाले पावरट्रेन को ही इस्तेमाल किया जाएगा. इसमें 2.2-लीटर डीजल इंजन मिल सकता है, जो 175hp की पावर जेनरेट करता है. इसके अलावा 2.0-लीटर डायरेक्ट-इंजेक्शन टर्बो पेट्रोल इंजन का विकल्प भी दिया जा सकता है, जो 203hp की पावर जनरेट करता है.

गियरबॉक्स के मामले में 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक का विकल्प मिलने की उम्मीद है. इसमें 4WD सिस्टम भी दिया जा सकता है.

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Mahindra Scorpio Lifestyler की सबसे बड़ी ताकत इसकी कीमत हो सकती है. अगर कंपनी 19.79 लाख रुपये से कम की शुरुआती कीमत पर इसे बाजार में उतारती है, तो यह Toyota Hilux और Isuzu D-Max V-Cross के मुकाबले काफी एग्रेसिव कीमत वाली पिकअप बनेगी. दमदार डिजाइन, Scorpio N वाला प्लेटफॉर्म, पावरफुल इंजन और 4WD जैसे फीचर्स इसे भारतीय ग्राहकों के लिए एक किफायती पिकअप ऑप्शन बनाएंगे. अप्रैल 2027 में लॉन्च के बाद यह देखना दिलचस्प होगा कि महिंद्रा का यह नया पिकअप अपने सेगमेंट में कितना बड़ा बदलाव लाता है.

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